胎盘前置 孕妈千万要当心

由于前置胎盘常会导致大出血，威胁产妇生命，因此，当产前检查发现此类情况时，产妇及家人非常担心。近日，针对这一话题，特邀西安市第四医院张坤副主任医师作深入浅出的科普和咨询。

问：听说胎盘前置很容易出血，这和胎盘位于子宫前壁是一回事么？我B超检查显示胎盘位于子宫前壁，出血两天，尔后正常。无腹痛，怎么回事啊？

张坤：胎盘前置与前壁胎盘是两回事，前壁胎盘是正常位置的胎盘，正常情况下胎盘就附着于前壁或者后壁，前置胎盘是指胎盘完全或者不完全覆盖于宫颈内口，是一个产科异常症。孕期注意休息，注意保暖，加强营养。

问：胎盘位置一直低有什么危害？

张坤：如果到了怀孕28周，甚至是怀孕32周，胎盘位置仍处于较低状态，那就诊断为前置胎盘了。在临床上会发生无诱因、无痛性反复阴道出血，这是因为，怀孕晚期子宫下段逐渐伸展牵拉宫颈内口，附着于子宫下段及宫颈内口的胎盘前置部分不能相应伸展，而与其附着处分离，血窦破裂就形成出血。

其次，孕期前置胎盘出血，多可致胎儿窘迫，甚至缺氧、胎死宫内。孕妈妈也可因反复失血，可致失血性贫血、休克、体质虚弱等。为挽救孕妈妈及胎宝宝的生命，被迫提前终止妊娠，这样不仅增加剖宫产率，也增加早产儿发生率。同时，前置胎盘可引起产后出血、植入性胎盘、产褥感染等并发症。

问：前置胎盘需注意什么？

张坤：在妊娠早期发现胎盘前置，孕妈妈不必太惊慌，因为，有一部分可以随孕周增加，胎盘受牵拉上移，并不是真正的前置胎盘。但要定期观察胎盘位置变化，注意不要剧烈活动、禁止性生活，一旦出现阴道流血，要立即送医院就诊。如果出血停止，可允许走动，但不要太大的运动量，最好避免上下楼梯。多吃一些补血的东西。如果出血量多，不能控制，而胎儿已满34周，近足月，应终止妊娠。

问：怀孕一个月的时候做过一次检查，是后置胎盘，现在怀孕三个月，检查说是前置胎盘，前置胎盘是不是不好？会不会影响胎儿和孕妇的健康？前置胎盘会长上去吗？

张坤：怀孕一个多月的时候做检查是后置胎盘，怀孕三个月属于前置胎盘，前置胎盘是不太好的，因为容易发生胎盘早剥，出现流血，只要不发生流血，一般不会影响胎儿和孕妇健康的，因为目前怀孕时间比较短，也有可能会慢慢长上去的，建议怀孕28周的时候重新看一下，这时候是最关键的。