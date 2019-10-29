居家鞋，最好选牛筋底

受访专家：北京老年医院副院长 李 娟

为了轻松和保持室内卫生，很多人从外面回家时会脱掉穿了一整天的鞋子，换上一双宽松舒适的居家鞋。对老人来说，居家鞋合不合脚，不但关系健康，还能防止摔倒等意外伤害。北京老年医院副院长李娟提醒老年朋友，选居家鞋不能马虎，毕竟老人在家的时间很长。

随着年龄增长，身体各部位肌肉相对萎缩，脚底也会变得干瘪一些。如果鞋底太薄，会硌脚；鞋底太平，走路时脚掌必须紧紧贴住鞋底，可能导致足部因神经紧张产生疲劳感。因此，老人的居家鞋最好有一定厚度，如果带2~3厘米的鞋跟，可减轻足弓压力，起到一定保护作用。

有的老人常会因为不喜欢束缚而买大一号的居家鞋，但是，过于宽松的居家鞋不跟脚，走路时脚后跟离开地面，脚趾需较用力地弯曲抓紧鞋，才能使鞋不掉，长期如此会导致小腿肌肉紧张和酸痛。建议老人选鞋时，以多出脚后跟0.5~1厘米为宜。鞋口也别太紧，不利于血液循环。

居家鞋不仅要舒适，更重要的是要安全。老人在家需经常出入洗手间、厨房，这些地方较湿滑，一旦导致跌倒，后果不堪设想。李娟提示，居家鞋防滑虽然重要，但鞋子摩擦力太大也不好，转身时可能容易造成骨折。所以，建议老人最好穿牛筋底的鞋，摩擦力正合适，注意别选塑料底的。▲