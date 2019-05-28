受访专家：中国医科大学航空总医院关节外科副主任 王冉东

鞋子好不好，只有脚知道。面对市面上种类繁多的鞋，怎么选一双适合自己的呢？本期，《生命时报》记者采访中国医科大学航空总医院关节外科副主任、医学博士王冉东，教大家一套选鞋的技巧。

确定选鞋目的。王冉东表示，买鞋一定要先确定目标，如果是为郊游、爬山，建议选择鞋底有韧性的，以减少路面对脚的影响；如果打球，一定要选减震性能和防滑性好的鞋；健走则要选择减震点在脚后跟中心位置的鞋，能降低脚、脚踝与膝盖受伤几率。

适合自己的脚型。足弓高的人不能选足弓过高的鞋，否则会增加脚外侧的压力，引起足踝部疼痛。足弓塌陷的扁平足就需选有足弓设计，并且前部宽大的鞋子，让足部承受的全身重量能均匀分布。如果经常穿鞋跟过高的鞋子、厚底高跟鞋或尖头鞋，容易造成拇趾外翻，引起发炎、疼痛。脚掌较厚的人，要选择膛宽的鞋子，给脚留出足够的空间。

试鞋码要多走走。不同国家、品牌、厂家的鞋，鞋码略有差异。如果平时穿36码的鞋，35码和37码的鞋也可以试穿一下。站立和坐着试鞋，脚部感觉也不同，最好在店里多走几圈，以确定鞋码大小。另外，王冉东提醒大家，上午、下午和晚上脚的大小也有差异，累了一天后脚部会肿胀，不太适合选鞋，最好下午去试。

鞋底不过薄，包裹性要好。王冉东说，由于人体的重量和地面会产生一定的压力，所以鞋底不能太薄，否则就像光脚走在坚硬的地面上，足底的压力无法被分散，时间长了，容易导致腰痛和下肢疼痛。所以鞋子要有较好的减震功能，最好选择鞋底厚2厘米左右、有弹性的鞋。鞋的包裹性也尤为重要，试穿时感受一下是否能包裹住整个脚，且鞋前端与最长的脚趾之间应有0.5~1厘米的距离。鞋膛也要稍微宽一些，以脚趾可以在里面自由活动为原则，以避免过度挤压脚趾。

扭一扭，捏一捏。王冉东建议，挑鞋时还可以用手将鞋扭扭捏捏，确定其舒适度，可以按以下几步操作：1.捏一捏后部鞋帮，不易变形的才能稳定，可保护踝关节。此外，鞋帮的高度最好刚刚在两踝的下方1厘米左右。但篮球鞋、溜冰鞋等特殊运动鞋除外。2.一只手抓住鞋头，一只手抓住鞋子后帮，做拧毛巾动作，鞋底坚硬不易变形的支撑稳定性强。3.将鞋掌对折，查看其软硬度。如果折不动，穿着的时候就不跟脚；如果一折就弯，说明鞋子过软，能提供的缓冲作用小。软硬适宜的鞋子应该是对折时，鞋底弯曲的位置、角度，与人行走时脚掌弯曲的程度相仿。4.摸一摸，好鞋都是“会呼吸的”，内衬要软，透气性才好，这样穿上更舒服，并且减少脚臭、滋生细菌的可能性。（记者 张 冕）