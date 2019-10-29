早期宫颈癌的三大信号

主讲人：复旦大学附属肿瘤医院肿瘤妇科主任 吴小华

世界卫生组织提出，1/3的恶性肿瘤可预防，1/3可治疗，1/3可治愈，预防癌症的主动权掌握在每个人手里。

宫颈癌，是目前医学界唯一明确病因的癌症，是一种完全可以预防的疾病，但我国女性宫颈癌发病率居高不下。什么原因导致宫颈癌？HPV（人乳头瘤病毒）是什么病毒？哪些信号可以判断？如何预防？能否生小孩？这期就为大家一一解答。

HPV病毒到底什么样

持续性的高危HPV病毒感染被认为是宫颈癌的重要病因。在宫颈癌发病率高的国家，慢性HPV的感染率约10%~20%；发病率低的国家，感染率只有5%~10%。但HPV感染常可自然消退而无临床症状。

HPV一共有200多种亚型。中国前5大HPV感染型分别是16、18、58、52和33。这5种亚型在浸润性宫颈癌中的感染率高达93%。虽然HPV感染是宫颈癌重要的致病因素，但不是唯一因素，其他病因包括吸烟史、过早性生活、性生活紊乱、口服避孕药、某些免疫系统疾病和慢性免疫抑制等。

HPV病毒到底什么样？一起来看看HPV的自述：

庞大家族：“我”（HPV）一共有200多种亚型，分为高危型和低危型，只有高危型HPV持续性感染，才可能进展为恶性病变。

头号嫌疑犯：55%~60%的宫颈癌与HPV16纠葛不清，10%~15%的宫颈癌与HPV18紧密相关。

“我”感染可能导致的不仅有宫颈癌，还有肛门肛管癌、阴茎癌、口腔癌等。有研究表明，男性生殖系统HPV的感染率约为22.2/1000人-月，口腔HPV的感染率仅为2.5/1000人-月，肛门的HPV感染率同样较低，为3.7/1000人-月，主要以亚临床感染为主。在美国，口腔HPV的感染率男性是女性的3倍，和口腔癌的男女发病比例相似。大多数新感染的男性患者HPV病毒将在1年内清除。

“我”也有委屈：大家觉得感染了HPV一定会得宫颈癌。其实，90%以上特定型别的HPV病毒会在2年内清除。

HPV病毒如何传播

HPV病毒主要通过性接触传播，非性接触传播包括母婴垂直传播、密切接触污染物、医源性传播等。加拿大有研究表明，HPV阳性的母亲新生儿的HPV感染率约为11.2%，可能通过胎盘或阴道分娩感染，最近有研究表明HPV在母乳中约有2%~8%的检出率，也可能通过哺乳感染新生儿。HPV在体外的存活有一定的环境和条件要求，芬兰一项研究表明，通常情况下游泳池、坐便器等卫生设施是不会传染HPV病毒的。

但是，宫颈癌不是一下子就得上，有一个漫长过程，即HPV感染→高危HPV持续感染→宫颈上皮内瘤变→浸润性宫颈癌。HPV感染到癌症发生，通常在10年左右。宫颈转化区未成熟的化生鳞状上皮代谢活跃，在HPV病毒等刺激下，发生细胞分化不良、排列紊乱、细胞核异常、有丝分裂增加等，最后形成宫颈上皮内瘤变（CIN）。CIN形成后继续发展，突破上皮下基底膜浸润间质，形成宫颈浸润癌。

三个信号提高警觉

早期宫颈癌无明显症状和体征，但平时可以通过以下信号提高警觉。

信号1：异常阴道流血。早期多为接触性出血，可发生在性生活后或妇科检查后；绝经多年，突然无任何原因又“来潮了”，出血量常不多，且不伴有腹痛、腰痛等症状，极易被忽视。其实，这种阴道不规则出血常是宫颈癌的早期征兆。另外，年轻患者还可表现为经期延长，经量增多；老年患者常为绝经后不规则流血。

信号2：阴道分泌物增多。临床上大约75%~85%的宫颈癌患者有不同程度的阴道分泌物增多。大多表现为白带增多，后来多伴有气味和颜色的变化。根据病灶的累积范围出现不同的继发症状。

信号3：下腹经常疼痛。疼痛是常见的压迫症状之一，当患者下腹或腰骶部经常出现疼痛时要引起重视。病灶累及盆腔结缔组织、骨盆壁、压迫输尿管或直肠、坐骨神经时，患者可出现尿频、尿急、肛门坠胀、大便秘结、里急后重、下肢肿痛等症状。

如何预防宫颈癌？主要有两种手段，一种是体检，一种是接种疫苗。宫颈癌筛查并不复杂，按照美国预防服务工作组的（USPSTF）建议：21~29岁女性妇科细胞学筛查3年一次；30~65岁女性有3个选择：细胞学3年一次、HPV单独筛查5年一次、细胞学和HPV联合筛查5年一次。

HPV疫苗是全球首个把癌症作为适应证列入说明书的疫苗。我国最近批准的九价HPV疫苗适用于16~26岁女性，用于预防HPV引起的宫颈癌、外阴癌、阴道癌、肛门癌、生殖器疣、持续感染、癌前病变或不典型病变。实际上，超过26岁的女性仍可以接种二价及四价HPV疫苗。四价HPV疫苗适用于20~45岁女性，二价HPV疫苗适用于9~25岁女性。需提醒的是，即使接种了HPV疫苗，也不能完全忽视宫颈癌筛查，女性还是应该每年做宫颈癌筛查，千万不能因为接种了疫苗就掉以轻心。

怀孕生孩有个时间段

很多人说，得了宫颈癌，就不能怀孕生小孩。事实上，患者可以先到医院确诊病理类型，然后进行影像学评判是否存在转移，保留生育功能的患者要进行分辨率较高的磁共振检查，以确诊肿瘤大小及侵犯范围，以及淋巴结有无转移，或者行PET-CT检查。如果肿瘤局限于宫颈，较小，术前评估无转移，且医院条件允许，可以进行腹腔镜手术，甚至行阴式的保留生育功能手术；如果肿瘤较大，大于2厘米，建议选择开腹手术更为安全。

宫颈癌保留生育功能术后，患者妊娠时机是什么时候？生育完成后，还需切除子宫吗？我们建议未进行放化疗的宫颈癌手术患者，术后半年可以妊娠；联合化疗的患者，至少化疗后1年至1年半后可以妊娠。同时，有一个需要注意的时间段，就是宫颈癌容易复发的时间为术后1年半至2年，以后则很少复发。因此，它不同于子宫内膜癌患者，完成生育功能后要切除子宫来预防复发。虽然宫颈癌患者在进行宫颈癌保留生育功能术，并完成生育后，可以不切除子宫，但必须规范随诊。▲