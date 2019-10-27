心健康公益行动江苏站正式启动

10月26日，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在江苏省正式启动。

心健康公益行动江苏省启动仪式

中国科学院院士、中国科学技术大学附属第一医院院长葛均波，江苏省医师协会副会长兼秘书长刘彦群，江苏省人民医院心内科主任孔祥清，南京大学医学院附属鼓楼医院徐标教授，东南大学附属中大医院马根山教授，河北医科大学第二医院傅向华教授，杭州市第一人民医院黄进宇教授，天士力生物医药股份有限公司副总经理祁云贵以及全国各地区的心血管专业临床专家及基层医生代表等200余位嘉宾出席了本次大会。会议由江苏省人民医院心内科副主任王连生教授主持。

葛均波院士致辞

中国科学院院士、中国科学技术大学附属第一医院院长葛均波指出，当前心血管疾病已成为威胁人类健康的“头号杀手”，已成为重大的健康威胁和发展全民健康道路上最重要的障碍，形势非常严峻。“心健康公益行动”作为公益性项目，未来三年将主要围绕“全民心健康”开展系列公益行动。坚持“以人民为中心，以健康为根本”的理念，携手推动“心健康公益行动”，承担时代责任和使命，做实公益、做强基层，为健康中国贡献力量。

江苏省人民医院心内科主任孔祥清表示，不仅要为人们治疗疾病更要帮助人们管理健康。要优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，构建院内外一体化的救治服务体系，组织心血管健康志愿者走进基层医疗卫生机构，定向开展基层医生技术培训，提升基层地区的心血管病的防治能力，对特殊群体、贫困地区实施定点精准扶贫和药品捐赠，构筑心血管疾病的全面防线，有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，助力健康中国战略实施，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

江苏省医师协会副会长兼秘书长刘彦群强调，江苏省医师协会将把江苏省心健康公益行动推进及落地列为重点工作，强化公众疾病防控意识，提升大众对于管理风险的认知水平，在江苏地区探索建立以预防为主，防治一体的心血管防治管理模式，加强构建江苏省防治网络，推广支持安全高效防治心血管疾病的系列创新药品的临床广泛应用，提高基层医疗机构的诊疗水平让病人在第一时间获得最有效的治疗。

颁发公益大使聘书

颁发公益大使聘书

在随后举行的心健康公益行动江苏省启动仪式及公益大使授牌仪式上，由葛均波院士和孔祥清教授为各地市专家代表颁发“心健康公益行动”项目江苏省公益大使的聘书，孔祥清教授被授予江苏省公益大使主席。

在心健康公益行动学术交流环节中，傅向华教授、马根山教授、黄进宇教授、贾恩志教授分别就“急性ST段抬高型心肌梗死合理用药指南解读”、“STEMI规范化院前溶栓专家共识解读”、“动脉粥样硬化的过去、现在和未来”和“尿激酶原在急性心梗介入手术中的应用”等主题进行学术交流。

孔祥清教授接受人民网·人民健康的专访

会后，孔祥清教授、刘彦群教授、王连生教授接受了人民网·人民健康媒体专访。几位专家就如何提升江苏地区基层医院及基层医生的心血管疾病防治能力以及在江苏如何推动及落地实施“心健康公益行动”等问题作出深度解答。