王女士身体一直不错，最近几个月突然出现心慌，有时伴有胸闷、气短等不适。来我院做了心电图、胸片、超声等检查，都没有明显异常。后来在医生建议下，拍了颈椎正侧位片，结果显示，颈椎2、3间盘突出，椎间隙变窄，生理曲度消失，诊断为颈心综合征。王女士很疑惑，明明心脏不舒服，怎么和颈椎扯上关系了？

颈心综合征，指由各种颈椎病引起的心血管问题。临床长期观察发现，颈椎病不仅使患者感觉颈部不适、活动受限，而且因颈部骨质增生，可刺激压迫交感神经，影响内脏，累及心血管系统，产生心前区疼痛、胸闷、心慌等症状，心电图出现缺血性改变、室性或房性早搏等表现，还可引起血压升高，这些表现分别被称为颈性心绞痛、颈性心律失常、颈性高血压，统称为颈心综合征。

颈心综合征的发病机制尚不明确，但目前比较公认的是交感神经紊乱学说。当位于颈椎旁的交感神经节受到刺激，或椎间孔狭窄导致神经根受压，由于物理或继发化学性刺激，可导致自主神经功能失调。当交感神经兴奋时，心率、房室传导就会加快，表现为心悸、心动过速、心律失常；当交感神经受到抑制时，迷走神经兴奋，心率减慢，抑制房室传导，会降低心脏收缩力，并且使冠状动脉收缩、心肌缺血，可表现出心前区疼痛、心动过缓、心律失常、胸闷、气短等类似冠心病的症状。

临床上，判断该病比较有难度，诊断标准归纳如下，大家可参照：患者年龄大多在50岁以上；有心前区疼痛、胸闷、憋气、心悸、气短等症状；伴有各种典型的颈椎病或胸椎病变症状、体征及影像学改变；可因压迫颈椎、胸椎或颈部、背部活动而诱发，或自觉改变头颈姿势可减轻不适；经冠脉造影、冠脉CTA、心脏彩超检查后排除心脏本身问题；用医治冠心病及抗心律失常的药物治疗后效果不佳，针对颈椎病、胸椎病变的各种有效治疗可解除或缓解心脏不适症状。

颈心综合征的治疗可分为非手术和手术两种，前者是首选。临床上，常用的非手术治疗包括正骨复位手法、牵引、小针刀等。其中，以正骨复位手法疗效最为突出，可纠正解剖位置的失常，将错位导致功能紊乱的小关节恢复到正常解剖位置，并可恢复脊椎的动态平衡。患者可选择针灸科、推拿理疗科等相关科室就诊。本病确诊后，经过积极准确的非手术治疗，绝大部分可痊愈或不同程度的缓解。对非手术治疗无效的重症患者，可考虑减压、椎体融合或颈胸交感神经阻断术等手术治疗。▲