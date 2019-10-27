骆驼奶，功效多是吹牛

骆驼奶在中国出现已经有些年头，一直以来被鼓吹成“沙漠白金”“最接近母乳”等。最近，一篇名为《每天喝杯它，男人90岁还能生小孩》推文，更是把它吹得上了天。骆驼奶营养到底咋样？本期，跟大家好好聊聊骆驼奶。

需要说明的是，骆驼奶产业还很小，研究得很不深入，产品的标准化程度也很低。比如说，在水量充足时，骆驼奶中的蛋白质含量能高到4.6%，总固体含量可能达到14.3%；喝水少时，蛋白质含量可以低到2.5%，总固体含量能低到8.8%。在前一种极端情况下，骆驼奶的蛋白和固体总含量远高于牛奶；后一种极端情况下，则远低于牛奶。在骆驼奶的组成有这么大的波动、产品又没有很好标准化的情况下，要在整体上来谈它的“营养价值”没有多大意义。

骆驼奶的营销中一直宣称骆驼奶“成分更接近母乳”，依据是“跟牛奶相比，骆驼乳低胆固醇、低糖、高矿物质（钠、钾、铁、铜、锌、镁）、高维生素C、高蛋白质含量和高钙含量”。

不追究这些“比较”是否真实——即便是真的，它们也与母乳的特点背道而驰。母乳中的蛋白质、脂肪和乳糖的通常含量分别是1%、4%和7%，牛奶约为3%、4%和5%——跟母乳相比，牛奶中的蛋白过高、糖含量过低，并不适合婴儿。骆驼奶的糖含量比牛奶还低，也就比母乳低更多；蛋白质比牛奶高，也比母乳高更多——即使不考虑其他微量营养成分，仅仅是主要营养物质的组成，骆驼奶就已经跟母乳相差太远，完全不适合婴儿了。

骆驼奶的营销文案中喜欢大肆鼓吹“富含其他乳中所缺乏的活性物质”“具有某某功能，能增强人体免疫力”等。不管是母乳、牛奶还是其他动物的奶，其中都含有一些具有“生物活性”物质。在相应幼崽小的时候，消化道没有发育完全，这些活性物质能够很好地产生“生理活性”，有利幼崽健康。但是，对于婴儿，其他动物的奶并不能直接饮用，需要经过“配方”调整其营养组成，使之接近母乳。经过了配方与加工之后，那些“活性物质”往往已经失去了活性。对于成人，消化道已经发育完善，那些活性物质经过消化吸收，也很难再具有生理活性。

迄今为止，骆驼奶商家们鼓吹的“功效”要么是凭空捏造，要么是曲解科学数据，都经不起推敲和验证。基于现在的科学数据，骆驼奶就是一种奶而已，没有什么比其他奶更神奇的地方。▲