受访专家：中国老年学学会老年心理专业委员会秘书长 杨 萍

随着社会老龄化的发展，退休后怎样更好迎接自己的“银发生活”，成为众多老人的关注焦点。近日，美国《老龄化经验》杂志总裁安东尼·西里洛撰文指出，在家养老要考虑财务、交通、健康和社会化这4个方面的问题。对于中国的老人来说，想要有舒适的晚年生活，在家养老需重点考虑什么？对此，《生命时报》记者采访了中国老年学学会老年心理专业委员会秘书长杨萍。

“在家养老，中国老人首先要考虑社会化。”杨萍指出，在家养老并不是天天待在家里，老人要参与社会化活动，进行社会融入。家只是居住地，老人的生活范围还是在社会上，要多与邻居、朋友交流沟通。但是，我国低龄老人比较多，且相当一部分都不愿意出门，所以“社会化”是老人需要努力的一个方向。不愿出门的老人分两种：一种觉得“我很棒，不想和其他人联系”，认为其他人和自己不匹配；另一种相对自卑，觉得“出门之后我很多东西都不会”。这两种相对极端的思想对老人影响较大，把他们“禁锢”在家。

“走出门并不是一件很难的事情。”杨萍说。第一，老人要放开思想，告诉自己“没人觉得你老了或者你不好”。第二，尽所能地做点事，因为越与社会脱节，越远离人群，越容易产生不安全感，情绪和健康都会受影响。第三，尽可能发展兴趣爱好。第四，60~75岁的老人可经常参与社区活动、志愿服务等，在帮助他人中找到快乐。

“在家养老还需注意的是，不要过度忧虑自己的身体。”杨萍认为，随着年龄增长，不少老人的敏感话题就是“能活多久”，他们过度忧虑自己的身体状态，总觉得“这儿不舒服”“那儿也不行”。老人应对自己的健康状况有正确认识，做好健康管理和生活规划，明白“带病生存”是很正常的事，无需过度强调自己生病了或身体不好。

在杨萍看来，交通和财务对于在家养老的中国老人来说并不是特别需考虑的因素。交通方面，欧美一些国家因为人口密度问题，很多人居住得特别分散，所以他们很强调交通是否便利。我国三四线城市的交通都不是问题，“村村通”等乡村工程也让农村老人看病比较方便。财务方面，绝大多数老人都有医保和养老金，只要合理使用即可。

“最美不过夕阳红，温馨又从容”。只要用心安排，积极生活，“银发阶段”也可以非常美。愿每一位老人都能安享晚年！▲