关节红肿热痛 这样保养

医学指导/广东省医学会风湿病学分会主委、中山大学孙逸仙纪念医院风湿免疫科主任 戴冽教授，中山大学附属第三医院关节外科创伤骨科主任王昆教授

有关资料显示，关节炎在我国的总发病率约为13%，而且有年轻化趋势。这种病可以引发功能障碍及关节畸形，严重者导致关节残疾，影响患者生活质量。

你可知道，关节炎有“四兄弟”，表现和治疗方案并不相同？得了关节炎，到底是该运动还是该静养？对于这些问题，广州日报“健康有约”工作室特邀请中山大学孙逸仙纪念医院风湿免疫科主任戴冽教授、中山大学附属第三医院关节外科创伤骨科主任王昆教授一一解答。专家强调，对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残，关键是要正确认识，用对方法。

文/广州日报全媒体记者任珊珊 通讯员甄晓洲、张阳、杨葵敏、李谦华

出现四大症状 可能是关节在“求救”

如何判断自己有无关节炎呢？戴冽介绍，首先可以根据关节有无红、肿、热、痛以及功能障碍来进行判断。

“红”是指关节急性炎症时会出现皮肤发红。“肿”是指因关节腔内积液或关节周围软组织炎症引起关节肿胀。“热”是指正常人的关节摸起来是凉的，如果关节部位摸起来是热的甚至发烫，那么就证明关节有炎症存在。“痛”是关节炎的最主要表现，多在活动时出现，有些疾病可在休息时出现，炎症明显时外力压迫疼痛加剧。“功能障碍”是指关节肿痛或结构破坏导致活动受限。

关节炎有“四兄弟” 治疗各有不同

戴冽指出，常见的关节炎有“四兄弟”，分别是：骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎和痛风，这四种关节炎各有不同的特点，治疗也各有不同。

骨关节炎是一种退行性骨关节病，多见于50岁以上者，俗称“老寒腿”。骨关节炎主要累及膝、脊柱等负重关节。通常表现为上下楼梯、蹲起时感觉膝盖疼痛不适，早晨起床或久坐后膝盖感觉发僵。随病情加重，患者可能会有平地走路疼痛，甚至关节变形等症状。

类风湿关节炎常见表现是双手指、腕、肘、膝、踝、足部关节对称性疼痛，常伴有早晨起床时关节僵硬感，未经规范治疗常出现关节畸形，严重影响工作和生活。80%发病于35~50岁的中青年，女性多见，因此是“中青年女性致残杀手”。

强直性脊柱炎主要侵犯脊柱，多见于青壮年男性，是“青年男性致残杀手”。主要表现为夜间及早晨起床时腰痛，也可出现非对称性的下肢大关节炎，未经治疗出现脊柱畸形，严重影响生活质量。

痛风是长期高尿酸血症后尿酸盐晶体在关节沉积诱发关节炎，疼痛剧烈、红肿明显，初期可自然消退。间断发作，如不治疗转化为慢性痛风石性关节炎后则变成持续性疼痛。除引起关节畸形外，痛风还可以引起肾功能不全、高血压、冠心病、脑卒中等。

戴冽提醒，关节炎种类繁多，一般人通常难以准确辨别，因此出现关节疼痛和病变时，建议用手机拍下当时关节的情况，并及时到正规医疗机构进行诊治，让医生提供专业的治疗建议，以免耽误病情。

“老寒腿”顶唔顺？用好这五招

关节炎可防可治，重点在于方法是否正确。两位专家表示，保护关节要用好五招。

第一招：适度运动，避免关节的过度使用。

“许多人怕损耗关节而不运动，有些人则运动量过大，反而加速软骨磨损。其实，关节炎患者别怕‘动’，正确地运动反而有助于改善症状。”王昆介绍，很多研究发现，适当的体育运动有利于改善髋、膝关节炎的疼痛。因为运动促进了关节液在关节内流动，不但可以增强肌肉力量、稳定关节，也是预防关节炎的一种重要措施。值得一提的是，不建议老年人或骨关节炎患者过多进行下蹲运动， 最好选择散步、慢跑、游泳以及轻松的舞蹈运动。

戴冽指出，长时间的站立、步行、上下楼梯、登山等活动都会过度使用膝关节。尤其是在登山下山时，全身的重量完全压在一侧膝关节上，关节承受的压力是正常站立时的数倍。

第二招：避免体重超重。

肥胖和体型粗壮的人体重大，势必增加关节负重，所以超重时需要控制饮食且适当运动锻炼以减轻体重。王昆指出，减肥能从根本上减轻膝关节的负担, 无论是预防还是治疗，都属于重中之重。有研究表示，体重每减少5公斤，10年内有症状的骨关节炎发病率减少50%。

第三招：避免关节受寒着凉。

关节受寒会使关节周围的肌肉和血管收缩，造成血液循环不畅，关节得不到良好的营养，也会容易引发骨关节炎。

第四招：正确用药治疗。

“有患者说，医生开的某某软膏，连续涂了好多天都没效果。某某口服药吃了也没有效果。”王昆说，可能是药物的使用方法错了，建议患者一定要向医生咨询清楚药物的使用方法，以免多走弯路。

第五招：适当补充钙剂。

人体钙含量不足时，容易造成骨质疏松、支撑关节的肌肉力量也会减退，对骨关节炎的发生、发展也有推波助澜的作用。

关节痛要怪谁？三种方法可排查

王昆指出，引起关节疼痛的原因有很多，比如类风湿性关节炎、痛风、滑膜炎等，只有通过检查区分开来，才能对症治疗。一般来说，关节痛要进行下面3种检查，即可确诊。

首先是影像学表现，包括X线、 核磁共振、B超等。

面对因关节痛而就诊的患者，医生除了首诊检查外，还会要求照X线片。若是早期的骨关节炎，X线片并不能发现多大的问题。但当骨关节炎发展到一定阶段，就能看到骨头之间的缝隙比正常人小了。变小就是软骨被摩擦消耗后的体现。

X线片也可以看到骨头间是否有骨刺，是否出现囊性改变，是否有畸形或脱位。核磁共振则可以直接看到关节软骨、半月板、韧带等损伤，还能看出是否有关节积液、软骨下骨的囊性变、骨髓髓肿等。早期的关节炎可以通过核磁共振诊断，而X线片做不到。

其次是实验室检查，也就是通常所说的常规检查。一般骨关节患者的常规化验如血常规、尿常规等基本正常，但血沉往往会轻度升高。血沉的正常值是15，单纯关节炎患者检验结果一般不超过30，若超过30就考虑不是骨关节炎，可能是其他类型的关节炎。

最后，别忽视关节镜检查，也就是微创检查。在关节上打两个洞，把关节镜插进去观察、诊断关节软骨损伤情况、滑膜皱襞情况、是否有半月板损伤、滑膜炎、游离体等问题，比较直观，而且可以同时进行手术。