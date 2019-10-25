不做肠镜也能居家早筛肠癌

医学指导/中山大学附属肿瘤医院结直肠科主任潘志忠教授

结直肠癌(CRC)是世界第三大常见恶性肿瘤，在全球每年有约150万的新发病例，其发病率和死亡率都在迅速增长，早筛早诊是有效防治肿瘤的根本之道。

一提起肠癌筛查，很多人立马想起了痛苦的肠镜，禁不住开始打退堂鼓，但如果告诉你，初筛时不用做肠镜，无痛无创，你的筛查欲望是不是马上提高了？是的，广州已有多家医院提供这种检测。只有检测结果呈阳性的，才需去医院进一步做肠镜来确诊。

文/全媒体记者张青梅

简单可行的筛查方法 可大大提高参与度

记者从第五届癌症早期筛查与防治跨界高峰论坛上获悉，相关统计数据显示，大概35%的大肠癌死亡可以预防，而更多的50%的结直肠癌死亡是可以通过早期发现早筛查来控制的。

国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院防癌科副主任张凯教授表示，筛查分人群筛查和机会性筛查，机会性筛查以防癌体检为重要形式，目前在筛查中出现了两方面的问题，一方面是有些人不参与筛查（缺乏防癌意识），另一方面是肠镜筛查的确比较痛苦，用来初筛参与度不高。所以要提高筛查率，必须提高人群的参与率，这就需要筛查方式确实简便可行。一个简便可行的初筛技术，可以大大提高结直肠高危人群的参与率。

中山大学附属肿瘤医院结直肠科主任潘志忠教授表示，筛查方案其实一直都有，像肺癌目前最常用的就是低剂量螺旋CT，结直肠癌主要是问卷风险评估、大便潜血试验与结直肠内镜检查的序贯筛查，上消化道癌主要就是胃镜……但是参与早筛早诊的人数还是非常少。临床发现，肠癌的早诊率不到10%，来就诊的结直肠癌患者大都是偏晚期，非常可惜。原因与筛查方式与人群筛查参与度有一定的关系。

粪便DNA检测

无创无痛操作性强

筛查肠癌最直接的手段就是肠镜和大便潜血。可是提起肠镜，真是“想说爱你不容易”，有一定的痛苦，导致很多人惧怕筛查。

粪便DNA检测技术，是通过分析粪便中的肠道脱落细胞中的遗传物质（粪便DNA），可以有效检测出直径1厘米以上进展期腺瘤和肠癌病灶，及时发现早期肠癌基因突变，理论上比传统检测方法提早5年发现肠癌。据介绍，这是一种用于结直肠癌早期筛查的非侵入性、无创无痛粪便基因检测技术，只需提供大便即可，临床研究证实其对结直肠癌的检测灵敏度高达92%。

潘志忠表示，目前该项技术还未在中肿正式投入临床使用，医生可根据具体情况推荐有些病人使用，目前还未进入医保。

但需强调的是，这种技术不可取代肠镜检查。他详细介绍说，这项技术特异性和敏感性比较高，对于诊断一些早期肠癌和结直肠腺瘤等癌前病变有一定的帮助，一旦检测是阳性的，可以进一步做肠镜检查来确诊。最终的诊断要靠肠镜。

“这种技术的意义在于对于一些高危人群有优势，不需要全部都来做肠镜，可以让患者居家就进行大便潜血试验，比较方便卫生，容易操作，病人可以自行读取大便潜血检查结果，同时也减少了医务工作者大量的工作量。如果检测出阳性，就需要去医院进一步做肠镜检查了。缺点是价格昂贵，目前用来推广筛查不太可能。”

广东已有多家医院可提供检测

目前，广东已有多家医院可提供这种检测，他们分别是中山大学附属肿瘤医院、中山大学附属第一医院、中山大学附属第七医院、广东省中医院、广东药科大学附属第一医院、广州医科大学附属肿瘤医院、南方医科大学深圳医院、深圳市人民医院等。