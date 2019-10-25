10岁孩子磕到牙齿，一年后竟坏死

最近，10岁的云云（化名）门牙疼得厉害，吃不下饭、晚不着觉，妈妈带他来到湖南省儿童医院口腔科，医生发现云云牙齿内部损伤严重，牙髓已经坏死，建议拔掉。这颗牙为何就“烂心”了呢？原来，一年前孩子摔了一跤，在台阶上磕了牙，因当时牙齿没磕坏，家人都没在意。医生提醒，孩子牙外伤很常见，危害或许比龋齿等其他口腔疾病要严重。

该院口腔科副主任医师游弋介绍，孩子出现牙外伤时，家长应先对孩子受伤的牙齿有个基本判断：受伤牙齿是乳牙还是年轻恒牙。一般来说，6岁以下儿童的牙外伤多为乳牙外伤，7至12岁儿童的牙外伤多为年轻恒牙外伤。年轻恒牙与成年人恒牙最大的区别是牙根还没有发育完成。因此，年轻恒牙外伤在处理上应尽可能地保存牙齿，并促进牙根的发育。

孩子牙齿外伤后若出现折断，家长应注意保护牙断面，尽量减少对牙髓的刺激。对于折断的年轻恒牙应泡在牛奶或生理盐水中，若没有这两种液体，可以将其放入孩子舌下，但要注意避免误吞，及时到医院处理。

如果孩子牙齿完全从嘴里脱出，家长确定是恒牙，应迅速找到脱落牙，冲洗干净并参照相邻牙齿的位置将脱落牙植入到儿童口腔中，并用手帕或纱布使脱落牙保持原位 。如不能自行再植，则需要立即将牙放入生理盐水、牛奶或孩子口腔唾液中保存，并立即带孩子到医院。牙脱出牙槽窝的时间越短，牙再植的成功率就越高。（全媒体记者 徐媛 通讯员 李雅雯）