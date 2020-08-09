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医生提示：儿童乳牙受伤亦应尽快就医

2020年08月09日09:21 来源：新华网

　　新华社太原8月8日电（记者刘翔霄）牙科医生提示，乳牙受伤是儿童护理的常见问题，一旦出现乳牙折断、挫入、脱出等情况，均应尽快就医。

　　山西省人民医院口腔内科主任医师段春红日常接诊发现，部分家长存在认识误区：孩子乳牙迟早更换，受伤后可不予处理。

　　据介绍，儿童出现乳牙折断、缺损，可能导致乳牙的牙神经暴露。“牙神经暴露后需进行相应处理，此时不能用受伤的牙齿咬东西，避免二次损伤。”段春红说，如果牙神经没有暴露，但受损乳牙遇冷热有不适感，则需封闭断面，避免外界刺激引起牙髓炎症。

　　如果上述两种情况均未出现，医生还会检查乳牙断端是否尖锐，进行调磨等对症处理，以防断牙划伤舌头或黏膜。

　　此外，儿童出现乳牙挫入时，需要医生及时检查，判断是否损伤到恒牙胚，并进行相应的治疗。如果牙齿整颗脱落，家长需捡回脱落牙齿立即就诊，已脱落的牙齿有助于医生判断是否还有牙根残留，并及时进行相应治疗。

(责编：许晓华、李轶群)


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