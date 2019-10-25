“坐月子”期间不能洗头、洗澡？保持卫生很重要

按照民间留传下来的说法，产妇如果在“坐月子”期间洗头、洗澡，容易导致寒邪入体，使身体落下“月子病”，所以产妇在月子期间会听到来自四面八方的叮嘱：“月子期间千万别洗头、洗澡”，老一辈人传下来的这一说法是对的吗？

由于过去的生活条件与保暖措施有限，这一传统观点是有一定道理的，但对于经济发达、物质丰富的现代社会来讲，这一说法是不可取的。因为产妇分娩时要出大汗，特别是产后的头几天，汗腺很活跃，皮肤排泄功能旺盛，会将妊娠期间积聚在体内的水分排出体外，帮助产妇在产后恢复身体，属正常生理现象。但此时，产妇很容易出大量的汗，导致全身发黏，卫生状况差，再加上产后身体抵抗力下降，容易滋生细菌，并引起局部的感染，更易让病原体侵入，因此这就要求产妇要比平时更加注意个人卫生，保持自身干爽清洁。除此之外，洗头还可以促进产妇头皮的血液循环，有利于防止产后脱发、毛发脆弱等情况发生。所以，产妇在坐月子期间是可以洗头、洗澡的，这也是很有必要的。

那么，产妇在坐月子期间应该如何正确洗头、洗澡呢？第一，妥善选择开始洗澡、洗头的时间。一般来说，顺产后3~5天就可以根据身体的恢复情况考虑是否洗澡了，剖宫产的产妇身体更加虚弱，一般在一周左右可以洗澡、洗头，但主要还是看伤口的恢复情况，听取医生的建议，若是伤口没有长好，则伤口处要避免接触到水；第二，在准备洗澡、洗头前，由于产妇分娩后身体较虚，所以在洗澡前最好吃一些东西来保持体力，防止发生头晕、站不稳的现象；第三，在沐浴方式上宜采用淋浴，因为盆浴时阴道会与不干净的水直接接触，容易导致感染；第四，建议水温保持在37°c左右，并可以用电暖气或空调控制室温，使室温保持在22°c左右为宜，洗澡期间要关紧门窗，防止进风着凉；最后，在洗完澡后，需尽快用干毛巾擦干身体，并用暖风把头发吹干，待身体和头发完全干透后再下床活动，避免着凉。

为了妈妈和宝宝们的健康，一定要学会科学地坐月子，保持卫生，注意保暖与心情愉悦，遇到不确定的事情要及时向医生咨询，做一个健康的新妈妈！

本文由北京丰台医院妇产科副主任刘萍进行科学性把关。