月子餐怎么吃才养生又瘦身？ 请收好这份烹饪“秘籍”

8月12日11点半，市民吴先生来到璧山区妇幼保健院月子中心，为妻子打包营养月子餐。

“家里做的月子餐翻来覆去就是那几样，她早就吃腻了。”吴先生说，这段时间，他每天都要来这里买月子餐，每天都不重样。

“夏季天气炎热，不少产妇在坐月子时胃口也会变差，所以夏季的月子餐不仅要有营养，还要开胃好吃。”璧山区妇幼保健院月子中心负责人徐远森介绍，为了服务群众，月子中心在夏季特别推出了营养月子餐外售服务。近一个月来，像吴先生这样的顾客越来越多。

为了做好月子餐

酒店大厨“修炼”一年多时间

做粤菜难，还是做月子餐难？璧山区妇幼保健院月子中心厨师长李行的答案是后者。

做了10年厨师的李行，在做月子餐之前是重庆一家星级酒店的大厨，最擅长的就是做粤菜。5年前，李行经人推荐来到一家月子中心学做月子餐。“粤菜和月子餐的菜式有很多相似之处，它们不像川菜那样麻辣，讲求的是鲜香。”李行原本以为学做月子餐很简单，没想到这一学就学了一年多的时间。

李行说，月子餐不仅不能放辣椒、花椒、味精，葱、姜、蒜等做菜常用的配料也不能放，只能靠盐、酱油、白糖等最基础的调料来调味。

“月子餐比粤菜还要注重保留食材的本味和营养，所以食材的选择和搭配非常讲究，也非常重要。”李行说，学做月子餐首先要学懂各种食材，了解清楚坐月子的产妇哪些食材不能吃，哪些食材不能搭配在一起。

食材的处理和烹饪也很重要，做好每一个细节才能更好地保留住食材的营养。

好看又好吃

28天主菜天天不重样

低油、低盐、低糖，这是月子餐烹饪的“特点”，也是月子餐好吃的难点。

如何在保证月子餐营养的基础上，让它更好吃？李行花了5年时间不断摸索。

“月子餐要好吃，首先要好看。”李行说，月子餐因为对食材有严格要求，调味料也用得少，所以菜品“色香味”里的“香”和“味”都要打一些折扣。因此，菜品的“色”显得尤为重要。

在李行看来，月子餐必须要有一个好的“卖相”，来增加产妇的食欲。“要让人看了就想吃一口。”李行说，特别是夏季，炎热的天气更容易影响产妇食欲，所以夏季的月子餐更要在“卖相”上下功夫。

看完月子中心提供的月子餐不难发现，几乎每一道菜都有颜色鲜艳的食材作为点缀，主食也有杂粮、芝麻、青菜等“装饰”其中。用小番茄雕一朵花，用小叶子充当“荷叶”，都为月子餐增色不少。

同时，李行在设计餐单时也花了很多心思。28天的主菜没有一道重样，天天都是新菜。鸡鸭鱼肉搭配各种蔬菜，经过精心烹制，让月子餐有了“新鲜感”。

每天“三餐三点”

既营养又不怕长胖

李行表示，吃好月子餐对产妇产后恢复非常重要。很多人对月子餐最关心的也是够不够补，有多少营养？

“月子餐的营养很关键，但是补充营养要循序渐进。”李行说，月子餐要根据产妇坐月子的实际情况来进行灵活调整，进行阶段性的食补。因此，月子中心提供的四周月子餐，每周都有不同的食补重点。

第一周的月子餐主要以“排”为重点，饮食以养血、活血化淤、健脾利湿为主；第二周的月子餐以“催”为重点，饮食以补血滋阴、促进乳汁分泌、恢复体力为主；第三周的月子餐以“补”为重点，饮食以清火润肺、预防老化为主，并适时加入养颜的食材；第四周的月子餐以“修”为重点，饮食以减重塑身、强化体能为主，并可多摄取纤维质、维生素。

“坐月子时，产妇要少吃多餐。”李行说，一套系统化的月子餐餐单，每一餐吃多少肉，多少蔬菜都有严格标准。以月子中心的餐单为例，除了有正常的早、中、晚三餐之外，还有早点、午点、晚点，提供点心、水果、汤品等“加餐”。这样合理饮食，不仅保证了产妇营养的摄入，也不必担心长胖。（记者 刘波）