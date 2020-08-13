热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

月子餐怎么吃才养生又瘦身？ 请收好这份烹饪“秘籍”

2020年08月13日08:33 来源：重庆晨报

　　月子餐怎么吃才养生又瘦身？ 请收好这份烹饪“秘籍”

　　8月12日11点半，市民吴先生来到璧山区妇幼保健院月子中心，为妻子打包营养月子餐。

　　“家里做的月子餐翻来覆去就是那几样，她早就吃腻了。”吴先生说，这段时间，他每天都要来这里买月子餐，每天都不重样。

　　“夏季天气炎热，不少产妇在坐月子时胃口也会变差，所以夏季的月子餐不仅要有营养，还要开胃好吃。”璧山区妇幼保健院月子中心负责人徐远森介绍，为了服务群众，月子中心在夏季特别推出了营养月子餐外售服务。近一个月来，像吴先生这样的顾客越来越多。

　　为了做好月子餐

　　酒店大厨“修炼”一年多时间

　　做粤菜难，还是做月子餐难？璧山区妇幼保健院月子中心厨师长李行的答案是后者。

　　做了10年厨师的李行，在做月子餐之前是重庆一家星级酒店的大厨，最擅长的就是做粤菜。5年前，李行经人推荐来到一家月子中心学做月子餐。“粤菜和月子餐的菜式有很多相似之处，它们不像川菜那样麻辣，讲求的是鲜香。”李行原本以为学做月子餐很简单，没想到这一学就学了一年多的时间。

　　李行说，月子餐不仅不能放辣椒、花椒、味精，葱、姜、蒜等做菜常用的配料也不能放，只能靠盐、酱油、白糖等最基础的调料来调味。

　　“月子餐比粤菜还要注重保留食材的本味和营养，所以食材的选择和搭配非常讲究，也非常重要。”李行说，学做月子餐首先要学懂各种食材，了解清楚坐月子的产妇哪些食材不能吃，哪些食材不能搭配在一起。

　　食材的处理和烹饪也很重要，做好每一个细节才能更好地保留住食材的营养。

　　好看又好吃

　　28天主菜天天不重样

　　低油、低盐、低糖，这是月子餐烹饪的“特点”，也是月子餐好吃的难点。

　　如何在保证月子餐营养的基础上，让它更好吃？李行花了5年时间不断摸索。

　　“月子餐要好吃，首先要好看。”李行说，月子餐因为对食材有严格要求，调味料也用得少，所以菜品“色香味”里的“香”和“味”都要打一些折扣。因此，菜品的“色”显得尤为重要。

　　在李行看来，月子餐必须要有一个好的“卖相”，来增加产妇的食欲。“要让人看了就想吃一口。”李行说，特别是夏季，炎热的天气更容易影响产妇食欲，所以夏季的月子餐更要在“卖相”上下功夫。

　　看完月子中心提供的月子餐不难发现，几乎每一道菜都有颜色鲜艳的食材作为点缀，主食也有杂粮、芝麻、青菜等“装饰”其中。用小番茄雕一朵花，用小叶子充当“荷叶”，都为月子餐增色不少。

　　同时，李行在设计餐单时也花了很多心思。28天的主菜没有一道重样，天天都是新菜。鸡鸭鱼肉搭配各种蔬菜，经过精心烹制，让月子餐有了“新鲜感”。

　　每天“三餐三点”

　　既营养又不怕长胖

　　李行表示，吃好月子餐对产妇产后恢复非常重要。很多人对月子餐最关心的也是够不够补，有多少营养？

　　“月子餐的营养很关键，但是补充营养要循序渐进。”李行说，月子餐要根据产妇坐月子的实际情况来进行灵活调整，进行阶段性的食补。因此，月子中心提供的四周月子餐，每周都有不同的食补重点。

　　第一周的月子餐主要以“排”为重点，饮食以养血、活血化淤、健脾利湿为主；第二周的月子餐以“催”为重点，饮食以补血滋阴、促进乳汁分泌、恢复体力为主；第三周的月子餐以“补”为重点，饮食以清火润肺、预防老化为主，并适时加入养颜的食材；第四周的月子餐以“修”为重点，饮食以减重塑身、强化体能为主，并可多摄取纤维质、维生素。

　　“坐月子时，产妇要少吃多餐。”李行说，一套系统化的月子餐餐单，每一餐吃多少肉，多少蔬菜都有严格标准。以月子中心的餐单为例，除了有正常的早、中、晚三餐之外，还有早点、午点、晚点，提供点心、水果、汤品等“加餐”。这样合理饮食，不仅保证了产妇营养的摄入，也不必担心长胖。（记者 刘波）

 

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn