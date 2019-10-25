受访专家：北京大学第一医院皮肤科主任医师 杨淑霞

游泳是适合各年龄段人群的健身运动，可以减肥塑形，锻炼心肺功能。但近期，美国科学家发现，常去泳池游泳的女性容易掉头发。实验中，研究人员邀请了100多名至少每周一次在泳池中游泳和在天然水源（海、河、湖）中游泳的女性，并提取水的样本，进行了数年的监控。结果发现，在泳池游泳的女性面临脱发风险，而天然水源却对头发产生了积极影响。

对此，北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞解释，为保证水质，游泳池会用氯气和漂白粉对水消毒，导致水中次氯酸钠、氢氧化钙、氯化钙等化学成分偏高，而次氯酸是一种氧化剂，会破坏头发角蛋白和黑素小体，使毛鳞片脱落，导致头发干枯易断、打结、变色。此外，水中的消毒剂及其副产物和病原菌对人体健康也是有害的。但泳池水是否会直接导致脱发，还需要更多的证据来证实。

生活中，因游泳导致的发质变差很常见。杨淑霞建议，经常在游泳池游泳的人群应注意以下几点：1.游泳前、中、后应及时护理头发。游泳前不应清洗头发，人体产生的油脂在头发表面可形成保护膜，有助于减少游泳池中的氯成分对头发的渗透损伤；游泳时建议戴硅胶防水泳帽，在一定程度上阻挡池水与头发的接触；游泳后要立即清洗头发，避免残留物质对头发造成伤害，并及时使用护发产品进行护理，可在一定程度修复微小损伤。2.慎选游泳馆，并注意游泳时间。好的游泳馆一般会严格遵守消毒剂的使用量，泳池的水质也较好。而监管较差的小游泳池，常通过加大投入消毒剂来杀灭微生物，在这样的游泳池中游泳，发质受损会更严重。另外，应将游泳时间尽量控制在40分钟左右。3.注意头发防晒。在露天泳池或天然水源中游泳时，还应注意头发的防晒。强烈的紫外线可能会使头发角蛋白因光解而减少、破坏黑色素使发色变浅，从而使头发变得枯黄毛躁。建议不要在上午10点到下午3点在室外游泳，若在室外游泳更要戴好游泳帽。▲