午睡后晒晒太阳，精力更充沛

中午小憩也是门学问。近日，美国《读者文摘》杂志总结了让午睡效果更好的几个窍门。

1.限制时间。午睡的最佳时间在10~26分钟。美国宇航局科学家发现，午睡26分钟能使飞行员的驾驶表现提高34%，警觉度提高54%。时间过长则会影响夜间睡眠。

2.安排好时间。对于大多数人来说，最佳午睡时段是下午1点~3点，此时身体疲劳，精力下降，小睡片刻能起到补充能量的作用。

3.坚持在固定的时间午睡。每天在同一时间午睡有助于将其融入昼夜节律。当时间临近时，身体会有意识，能更快地睡着。

4.喝点咖啡。午睡前喝杯咖啡，醒来精神头更好。由于咖啡因大约需要10分钟才能起作用，所以小睡20分钟后，人会更清醒。

5.选择安静、黑暗的地方。睡眠地点会影响到大脑清除废物的效率。在安静、黑暗的地方打盹，有助于大脑工作。

6.准备好自用寝具。在办公桌里备好枕头和眼罩，用自己的寝具更容易入睡。

7.午睡后出去晒晒太阳。如果午休时间足够充裕，醒来后到外面晒几分钟太阳。阳光照射有助于重置生物钟，让人更快打起精神。（赵鹏程）