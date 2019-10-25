美国杜克大学心理和神经科学系的研究团队发现，中年时的步行速度预示人们的衰老程度。

研究数据来自对904名新西兰人进行的长期追踪调查，参试者自3岁起开始接受多次检测。核磁共振成像扫描结果显示，中年时期走路速度慢的人大脑总容量低，大脑皮质平均厚度薄，大脑表面积小，与脑血管相关的病变较多。具体来说，45岁成年人的步行速度，尤其是他们在非跑步状态下的最快步行速度，可以作为其大脑和身体老化的标志。其中，走路相对较慢的参试者从面相上看也比同龄人显老。研究结论发表在《美国医学协会杂志—网络公开版》上。

研究人员指出，早在幼儿期（3岁）时，孩子在智商、语言理解能力、挫折耐受性、运动技能和情绪控制方面的得分就已经可以预测其中年时的行走速度。步行速度慢的人，肺、牙齿和免疫系统的健康状况往往比步速快的人差。科学家或可根据该研究成果探索干预措施，以预防与衰老相关的疾病。

（卢一飞）