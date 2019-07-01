走路时嚼口香糖，心脏更健康
据美国《医学日报》报道，日本早稻田大学的科学家发现，边走路边嚼口香糖有助增强心脏功能，特别是对中老年男性来说益处较大。
研究人员选取46名21~69岁的参试者，要求他们参加两项随机对照试验。第一组参试者先吃两粒口香糖（每粒热量约13千焦），他们以正常速度行走15分钟，边走边咀嚼口香糖。第二组为对照组，参试者同样步行15分钟，走路前他们服用一种与口香糖成分相同的粉末。两组参试者休息1小时后再次进行15分钟步行。试验前后，研究人员测量了参试者的静息心率、行走时平均心率、行走距离以及行走速度，并用平均步速和体重来计算步行过程中的总能量消耗。
结果显示，咀嚼口香糖的人在行走时的平均心率明显高于对照组，这说明他们的心脏功能得到了更好的锻炼效果，因为运动时心率加快，静息心率也会随之减慢。研究人员表示，走路咀嚼口香糖的中老年男性参试者在心率变化和身体总能量消耗方面显示出了最积极的转变。
专家认为，咀嚼口香糖可能在某种程度上帮助心脏节律和运动节律同步。这一过程被称为心脏运动同步，它对于改善老年人心脏健康的功效远大于年轻人。（赵鹏程）
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