聚焦近视防控和食品安全 各地学校着力呵护学生健康成长

2018年8月30日，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。一年来，全国各省（区、市）扎实推进《实施方案》落地落实，各地综合防控儿童青少年近视工作各具特色、亮点纷呈，取得重要阶段性进展。

2019年第三季度，学校卫生与健康教育工作牢固树立健康第一的教育理念，聚焦综合防控儿童青少年近视和校园食品安全，打牢基础，突出重点，着力创新，奋力写好新时代学校卫生与健康教育工作“奋进之笔”，服务学生健康成长，为推进健康中国战略和健康中国行动、建设教育强国、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供重要支撑。

扎实推进综合防控儿童青少年近视。截至9月3日，教育部、国家卫生健康委与31个省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团全部签订了全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书，明确了职责任务。以签订的近视防控责任书为依据，研制《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》，明确2019年和今后开展近视防控工作评议考核细则和要点。指导和督促各省（区、市）和新疆生产建设兵团研制省级综合防控儿童青少年近视实施方案。截至10月16日，各省份均印发省级实施方案，明确重点任务和要求。9月20日，举行全国近视防控专家宣讲团集体备课，明确了统一的宣讲大纲，审议了宣讲团章程和工作计划，颁发了聘书。自2019年5月15日在北京小学举办全国近视防控专家宣讲团首场宣讲以来，开展了300多场次宣讲，覆盖学生和家长2000万人次。9月27日，召开全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制第一次会议，总结联席会议9个成员单位和各省（区、市）人民政府一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》进展，审议并原则通过《全国综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法》，分析主要矛盾和问题，研究部署下一阶段工作。联席会议召集人、教育部党组书记、部长陈宝生和国家卫生健康委副主任于学军出席会议并讲话。汇总教育部、相关部门和各地一年来贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》进展情况，形成综述稿在教育部门户网站和媒体宣传报道。通过网络、自媒体等平台集中宣传推介各地近视防控成效与经验。

持续推进校园食品安全专项整治。教育部“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《教育部解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题整治方案》，明确总体目标、重点问题、组织领导、工作措施、实施步骤与任务分工、工作要求。成立教育部领导任组长的领导小组，设置综合协调、新闻宣传和案件查办三个专项工作组。召开教育部解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题整治工作领导小组会议，总结前期工作进展，部署下一阶段工作。9月4日，教育部、市场监管总局印发《关于开展2019年秋季学校食品安全风险隐患排查工作的通知》，加强学校和幼儿园食品安全管理。9月11日，教育部联合市场监管总局、公安部、农业农村部召开整治食品安全问题联合行动电视电话会议，部署食品安全整治重点工作。9月10日至11日，教育部联合市场监管总局在上海召开校园食品安全守护行动工作推进会，交流地方和学校食品安全管理典型经验，部署提高“明厨亮灶”率、加强食品安全质量监管等重点任务。9月中下旬，教育部联合市场监管总局、国家卫生健康委，赴北京、辽宁、内蒙古等3省份，实地调研学校、幼儿园、学校集体用餐配送单位和“明厨亮灶”智慧监管网络公司，查看“明厨亮灶”、校长陪餐制、公开供餐信息、供餐全流程操作规范落实情况。10月23日，以“守护校园食品安全打牢健康中国根基”为主题的教育部校园食品安全专项整治专题网页上线，包括政策聚焦、典型经验、媒体报道和科普园地等板块，总结推广地方和学校校园食品安全专项整治典型经验和成效。策划落实校园食品安全专项整治“新闻1+1”新闻发布会和联合采访活动。在教育部门户网站编发“教育部、市场监管总局联合开展2019年秋季学校食品安全风险隐患排查”“校园食品安全守护行动工作推进会召开”等重点推进举措。组织各省级教育行政部门负责人现场观摩上海市加强学校食品安全管理经验做法，交流上海、陕西、江苏省无锡市等地和湖南省常德市桃源县第一中学、上海市徐汇区实验小学等学校校园食品安全工作。

深入推进健康教育。9月10日，教育部在上海召开全国学校卫生与健康教育工作座谈会，交流上海、吉林、江西、宁夏、天津等地工作经验，部署下半年学校卫生与健康教育重点工作任务。教育部体育卫生与艺术教育司主要负责人出席会议并讲话，强调学校卫生与健康教育工作一头连着党中央、国务院，一头连着千家万户，是关系广大人民群众美好生活新期待的“民心工程”，是实现立德树人根本任务的“基础工程”，是建设文明社会、养成文明习惯的“文明工程”，要求推进校园食品安全整治、近视防控、预防艾滋病教育、学校厕所革命“四项重点工程”，实施“一个整体行动”，以学校环境卫生和食品安全为重点，涵盖学校食堂、宿舍、教室、厕所、操场等校园重要学习生活场所，整体提升学校卫生与健康教育工作质量和水平。教育部规划司、督导局和各省级教育行政部门负责人参加会议。贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，实施中小学健康促进行动。2019年7月15日，教育部体育卫生与艺术教育司主要负责人受邀参加国务院新闻办公室例行政策吹风会，介绍健康中国行动有关情况并回答了记者提问。7月18日，教育部副部长钟登华在健康中国行动（2019—2030年）启动仪式上发出《重视近视防控守护儿童青少年健康》倡议。7月25日，教育部部长陈宝生在国务院召开的全国推进健康中国行动电视电话会议上作《实施中小学健康促进行动培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》专题发言。2019年7月26日，教育部体育卫生与艺术教育司主要负责人参加中小学健康促进专项行动专题发布会并介绍有关情况。筹备健康中国行动——中小学健康促进行动启动仪式。研制大中小幼一体化学生健康教育大纲。

实施全国学生体质健康监测与调研。教育部等六部门印发《关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》，在全国开展新一轮5年一次的全国学生体质与健康调研工作，与2019年《国家学生体质健康标准（2014年修订）》测试抽查复核工作同步部署安排。牵头统筹并会同有关部门协调调研和抽查复核工作，组建协调小组，开展2期专题培训，明确组织实施要求和进度安排，向地方拨付专项经费，指导各地开展工作，及时调度调研进展情况。

抓紧抓好学校传染病防控。教育部、国家卫生健康委联合印发《关于切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作的通知》，要求地方和学校高度重视学校预防艾滋病教育工作，加强思想道德教育和健康教育，提高教育有效性，健全疫情通报和定期会商制度，增强综合干预服务，加强学校预防艾滋病教育能力建设，共同营造良好氛围。在教育部门户网站编发“教育部、国家卫生健康委联合部署加强新时代学校预防艾滋病教育工作”。

调研中小学“厕所革命”。2019年9月中下旬，教育部会同国家卫生健康委，赴辽宁省本溪市本溪满族自治县和桓仁满族自治县、铁岭市铁岭县和内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗调研中小学“厕所革命”，通过召开座谈会、听取汇报、查阅资料、个别访谈等方式深入了解情况，赴12所学校和幼儿园实地调研，形成调研报告。

总结宣传典型经验。编发《教育部简报：树立健康第一理念服务健康中国战略——教育系统扎实推进“师生健康中国健康”主题健康教育活动》。在教育部门户网站和报纸等媒体编发《打牢基础护航学生健康成长——2019年上半年学校卫生与健康教育工作综述》等报道。在教育部门户网站编发“上海市抓牢抓实校园食品安全工作”“湖北省完善学校卫生与健康教育工作机制促进学生健康成长”“宁夏回族自治区努力提高学校卫生与健康教育质量”“江南大学采取有力举措筑牢食品安全防线”等地方和学校加强校园食品安全管理和学校卫生与健康教育工作、促进学生健康成长典型经验。（来源：体育卫生与艺术教育司）