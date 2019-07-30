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改善学生体质，要靠家校联手

严国进

2019年07月30日09:31 来源：健康报网

日前，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。《意见》指出，要强化体育锻炼，除体育免修学生外，未达体质健康合格标准的，不得发放毕业证书。

将学生体质健康与结业挂钩，关键是要做好、做实、做细。一是学生体质健康状况测试数据要真实可信，要多利用信息化手段强化动态监测；二是每学年面向社会公示各学校学生体质健康状况，以及追责学校负责人情况；三是切实为学生“减负”，真正保证学生的睡眠和休息时间；四是把每天一节体育课等要求列为各级政府及教育主管部门“一把手”工程，实施“一票否决”。

要真正改善学生体质健康状况，还需要家校联手、共同努力。一方面，要落实学校的责任，包括保证学生休息和锻炼时间，明确班主任、任课老师的工作职责；另一方面，学生本人和家长也得积极配合学校，加强体育锻炼。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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