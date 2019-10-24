莲藕沙参玉竹煲猪肋骨汤清肺益胃
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：清肺益胃、生津养颜
推荐理由：秋冬季保健汤水。
材料：莲藕500g、沙参15g、玉竹15g、粟米1根、猪肋骨350g、姜适量（4人量）。
烹调方法：莲藕洗净，切粗段。粟米剥去外皮及玉米须，洗净切段。沙参、玉竹冲洗。猪肋骨洗净，削去可见白色脂肪，斩段、飞水。汤煲内加水2000ml，加入所有材料，武火煮沸后改文火煲约1小时，加食盐调味即可，喝汤吃藕。
汤品点评：
秋冬季节吃莲藕最是适合的了。“秋冬养阳”，大家在深秋之后就开始注重饮食调养了，食物选择明显与夏季不同，从性偏凉的清热解暑祛湿转为性味偏温的温补肺脾肾。大家都知道莲藕可生吃、可熟吃，生吃清热生津凉血，比较适合夏季，但到了秋冬季节，则要改为吃熟藕了，取其补益脾胃、养血养颜之效。莲藕为根茎，虽属于蔬菜类，但其碳水化合物含量高，更倾向于将其用作主食替换精白米面。它的营养价值也不错，比如其中所含的多酚类物质、铁钙、维生素C等。藕的食疗价值也是被大众认同，用藕做成的藕粉还曾经以“贡品”的身份出现过。汤中还加入了清肺益胃、生津润燥，入肺经及胃经的沙参、玉竹。在这个秋季，把藕汤喝起来，把身体调理调理。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn