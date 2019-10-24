秋季养生五要诀
代金刚 张明亮
秋天是万物成熟收获的季节，也是人体阳消阴长的过渡期。因此，秋季养生，无论从情志、饮食、起居等方面都要顺应春生、夏长、秋收、冬藏的自然规律，以养收为总的原则。具体来说，有下面5个要诀：
忌悲 中医理论认为，秋天对应的脏器是肺，悲伤容易伤肺。反过来，肺气虚了，机体的耐受能力下降，也易产生悲伤的情绪。所以，秋天自我调养要做到内心宁静舒畅，切忌悲观伤感，即使遇到伤感的事，应主动予以排解，以避肃杀之气。同时，还应尽量收敛神气、平和心态，以适应秋天容平之气。
润肺 秋天的饮食强调滋阴润肺。《饮膳正要》说：“秋气燥，宜食麻以润其燥，禁寒饮。”就是说可适当食用芝麻、糯米、粳米、白萝卜、蜂蜜、枇杷、菠萝、乳品等柔润的食物，以益胃生津；也可熬生地粥，以滋阴润燥。另外，吃百合、秋梨等也可润肺。
食酸 《素问·脏气法时论》说：“肺主秋……肺收敛，急食酸以收之，用酸补之，辛泻之。”就是说酸味能收敛肺气，辛味则发散泻肺，秋天宜收不宜散，所以要尽量少吃葱、姜等辛辣食物，适当多吃酸味的果蔬。
秋冻 秋天天气变化无常，即使在同一地区也会出现“一天有四季，十里不同天”的情况，这时不宜立刻增加衣物。秋天微寒的刺激，可提高大脑的兴奋性，使皮肤代谢加快，机体耐寒能力增强，更能适应即将来临的冬季。当然，秋冻也要适度且因人而异，不能冻得打寒战，老人和孩子则要注意保暖。
秋膘 炎热的夏季，人们普遍胃口较差，进入秋季后，人们身上再无黏腻不适的感觉，于是想要吃点好的，以补偿入夏以来的亏空，因此民间有“贴秋膘”一说。不过，贴秋膘一定要适度，不宜大吃大喝，特别要少食肥甘厚味。因为一来现代人普遍饮食热量偏高；二来很多人本身体重就超标。
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