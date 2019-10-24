年轻人注意！ 走路速度变慢预示着衰老正在加快

步行速度已经成为判断老年人认知疾病的关键特征，走得慢也意味着有更大风险患上痴呆。而最近有研究指出，这一结论在青年人群同样适用，走得慢的年轻人不但大脑认知能力要更弱，并且无论是生理年龄还是外表，看起来都会更老。

步行速度下降是人体正在衰老的一种标志

以往，科学家更关注的是老年人步行速度变化带来的身体影响。随着更多研究的开展，科学家已经发现步行速度还能反映出一个人的生理功能变化，因此可以用来预测一个人的未来健康状态变化。

早在2010年，美国康涅狄格大学的研究人员曾分析和整合了多项步行研究的数据，最终得出了一项意外的结论：步行速度下降是人体正在衰老的一种标志。这一结论意味着步行速度可以作为一种长期观测的指标，而不单单只是针对老年人这一特定人群才有诊断意义。但是现在还很少有研究结果显示，人类在健康的年轻时期步行速度的快慢是否和神经系统功能之间存在联系。

根据已有的研究结果，来自美国杜克大学的莱茵·拉斯姆森（Line Rasmussen）提出了两种假设：人在40岁时，也就是成年人的健康旺盛期，步行速度就能作为一种反映生物学衰老的指标，在临床干预中可以作为衰老的指示因素；另外，走得太慢与较弱的认知功能具有联系，无论是中年还是年轻的儿童时期。

拉斯姆森团队近期在《美国医学会杂志·网络公开》上发表的研究中，召集40多岁的志愿者参与，并要求志愿者在安装有电子设备的通道上步行。研究人员按照三种方式收集了他们的步行数据，分别是正常步行；边步行边背诵给出的字母顺序；自身能完成的最快行走。在采集到步行速度数据后，团队开始对志愿者的衰老进程和脑部结构进行了分析。衰老进程包括19项生理指标，比如体重指数、瘦素水平、血压、胆固醇水平等，除了内部生理衰老，研究也检测了外部可见的面部衰老。

根据志愿者自身的报告和数据来看，那些显现出加速衰老的人明显要走得更慢。从内部生理指标来看，同年龄段的人之间，相对于走得很快的人来说，走得慢的人生理衰老速度要快5年，各项内部器官系统在20多岁以后也会加速退化。另外，这些人的面部也看起来要更老。

还没有明确的机制进行解释

而脑部结构也在步行速度不同的人群中出现差异。步行速度和脑容量、平均大脑皮层厚度呈现出正比的关系，而这几个指标都被认为和认知能力相关。也就是说走路走得慢的人，认知能力也会更弱。

走得慢已经是一种非常重要的信号，这不是老年人才需要注意的问题。目前，还没有明确的机制来解释这一结果。研究团队在论文中提出了几种可能的假设，比如认知能力与步行相关的脑区在神经层面具有联系；大脑作为最敏感的器官，能够最先感知到身体物理状态的变化；也可能有别的基因机制和生活习惯参与了两者的联系和发展。

但可以明确地是，步行速度已经不再是老年人的健康测试标志。它同样能够作为一个信号，让青壮年来判断大脑的认知能力，一旦步行速度出现显著降低的迹象，就要警惕往后随着年龄增长，有更大风险患上一些认知能力减弱的疾病，为阿尔兹海默症以及相关的痴呆症做好预防措施。