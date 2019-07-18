想要寿命更长？专家建议你试试做这件事……

步行是我们每天所做的最日常的运动，你平时的步行速度是快还是慢呢？步行速度竟然能预示寿命，你相信吗？法国健康杂志《topsanté》报道，英国莱斯特大学的一项最新研究显示，无论身体质量指数(BMI)为多少，人们的步行速度越快，寿命可能更长。

英国莱斯特大学的研究员们在英国招募了474919名实验对象，实验对象的身体质量指数不尽相同，体重较轻者和肥胖者均包含在内。研究员们对他们进行观察以探究步行速度与寿命长短之间的关系。结果表明，与步行速度快的人相比，体重较轻和步行速度慢的人的预期寿命更短(男性平均为64.8岁，女性平均为72.4岁)。研究员们又将实验对象的腰围列为考虑因素，试验结果再一次被证实，步行速度快的人寿命更长。

该研究的主要研究员汤姆 耶特教授(Tom Yates)表示，步行速度与身体质量指数一样可靠，可用于评估人们的健康状况，建议人们快步行走以延长寿命。此研究结果还证实了每天锻炼身体的重要性，快步行走是改善人体健康状况的第一步。