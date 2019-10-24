骨关节炎，七分靠保养

说起运动，很多人关注微信运动，许多阿姨叔叔辈的人每天步数能刷一两万步。爱锻炼是好事，可是，这样盲目追求量的锻炼，你的骨关节受不了。

在大量运动后，很多人都会关节疼或者膝盖疼。这到底是怎么回事？是不是真跟小区里的王阿姨李叔叔一样，因为“膝关节疼痛”还得换人工膝关节？

骨关节炎是一种退行性病变，属于诸多因素引起的关节软骨退化损伤、关节边缘和软骨下骨反应性增生的疾病。该病好发于大关节，如膝关节、髋关节等，发病率随年龄的增长而升高，女性患者的数量多于男性。

骨关节炎分为原发性和继发性两种。前者致病原因不明，与遗传体质因素有一定关系，并多见于老年人。后者继发于关节外伤、先天性或遗传性疾病、内分泌及代谢病、炎性关节病、地方性关节病及其他骨关节病等。

正常情况下，关节软骨是骨端关节面的一种胶原纤维构成的富有弹性的致密结缔组织，它能均匀分布作用力，使关节最大限度地承受力学负荷，并具有润滑作用，防止关节在运动中磨损。但当患者发生骨关节炎（OA）后，关节软骨产生了病变（如软骨的变性和破坏等），导致关节软骨对力的吸收作用减弱，加重了关节的损伤和退变。

骨关节炎的常见症状包括关节活动受限、关节疼痛或压痛、关节肿大、出现关节摩擦音及晨僵现象等。骨关节炎的诊断主要结合患者病史、症状、体征，并借助影像学检查及实验室检查等多重手段进行综合判断。

对于骨关节炎的治疗，往往遵循“阶梯理念”，即根据病情的轻重，采取相应的治疗措施。其中包括四类治疗方法：基础治疗，包括对患者的教育、运动治疗、物理治疗及行动支持；药物治疗，包括对非甾体类抗炎药、镇痛药物、关节腔注射药物及缓解骨关节炎症状的慢作用药物乃至中药等一系列药物的使用；修复性治疗，包括关节镜手术、软骨修复术及力线矫正术等；重建治疗，即关节置换术。

骨关节炎日常保健怎么做？如果发现关节有疼痛等早期症状时，应及时到医院就诊，通过加强肌肉、韧带、关节囊等锻炼改善症状。

在进行踢球、滑冰、爬山等运动时，避免关节受伤；适当锻炼，有目的地锻炼，特别是对锻炼膝关节周围的肌肉韧带，女性及肥胖者更要注意；避免关节受凉、受累，尤其初春秋末时，由于穿戴不注意，容易发病，故应做好必要的防护措施；不要因为赶时间，而去做有损关节的事情，比如追赶公交车，快速上下楼等；老年人日常应保护好自己，避免崴脚、摔跤，导致膝关节受损加重。

（山西白求恩医院骨科胡鹏）