血管里没有垃圾
【流言】
血管里面有垃圾，如果不清理，这些垃圾会慢慢蓄积，形成血栓堵塞血管，导致百病缠身。
【专家解读】
首都医科大学附属复兴医院肾内科于跃：血管里并没有所谓的垃圾、毒素，有的只是代谢废物。代谢废物是细胞在新陈代谢时产生的自然产物，正常情况下，会随着血液运输到特定器官，最终排出体外，并不会对身体造成任何伤害。比如代谢蛋白质之后产生的尿素、胍类化合物、酚类等产物，就会通过肾脏排出。平时适当多喝水，增加排尿，就可以帮助代谢废物加速清理。除此之外，任何保健品、排毒汤，都不可能把它们从身体里清出去。
代谢废物，既不会堵塞血管，也不会诱发三高。堵塞血管的是我们熟悉的一种营养物质———脂类。比如胆固醇，适度水平的胆固醇可以维持人体正常运转，但如果长期胆固醇水平较高，就容易引起动脉血管粥样斑块。这个斑块一旦破裂了，就会形成血栓，可能导致血管堵塞，引起脑梗死、心肌梗死等危重疾病。合理饮食、适量运动、戒烟限酒，都有利于降低血脂水平，必要时还要配合药物治疗，防止血管堵塞。
其实，人体不需要排毒。对健康人来说，人体本身就有强大的排毒能力。只要肝肾等器官正常运转，就不用担心毒素对我们的伤害，也就不需要任何额外的方式来排毒。
总之，想要保持血管健康没有捷径，还是得靠健康的生活方式，合理膳食少喝酒，预防肥胖多运动，控制三高吃好药，健康生活别抽烟。
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