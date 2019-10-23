率先力行 精准下沉 提高县级医院服务能力 提升百姓就医获得感

浙江省人民医院以“健康中国”战略为指导，积极响应浙江省委、省政府“双下沉、两提升”号召，于2011年4月起在省内率先开展优质医疗资源下沉，先后全面托管海宁、淳安、天台、桐乡和南浔5家县级医院，通过精准下沉，扎实推进，有效提升基层医院医疗技术水平及服务能力，提升百姓就医获得感。

2016年4月19日上午，全省“双下沉、两提升”工作现场会在海宁市中心医院召开。会议由时任李强省长主持，时任夏宝龙书记出席并发表重要讲话，我院开展的“双下沉、两提升”工作得到了充分肯定。

探索现代医院管理模式 建立上下同质发展体系

成立由当地政府、托管医院和浙江省人民医院三方组成的管理委员会，目前5家托管分院有3家由浙江省人民医院选派管理专家担任院长、法人代表，2家选派常务副院长，并以此为基础，探索推进“浙人医—托管医院—卫生院”三级医共体建设，着力打造责任共同体、利益共同体和发展共同体的医共体模式。通过持续输出医院先进管理体系和文化理念，建立上下同质的医院治理体系和发展模式。推动分院核心价值观、质量安全观、发展模式和服务理念与总院的融合，逐步实现疾病诊疗规范同质化、员工行为准则同质化和患者就医体验同质化。海宁分院传承总院以患者为中心，以员工为核心的“两心文化”，凝练“用心至善”的医院文化理念，医院精神面貌焕然一新，患者和员工的满意度大幅提高。在前不久国家卫生健康委员会委托第三方开展的全国公立医院满意度调查中，总院获患者、医务人员双满意总分全国第二名，海宁分院获全市综合满意度第一名。而天台分院则通过重新梳理制度400余条，制定应急预案100余项，更新手术目录3000余条，建立高风险操作目录71条，临床路径的入径率超过50%，住院患者药占比降至24.06%，重塑了医院医疗质量与安全生态圈。

2015年7月9日，全省“双下沉、两提升”工作现场推进会在淳安召开，时任李强省长出席并发表重要讲话。时任郑继伟副省长等莅临淳安分院视察指导资源下沉工作，对淳安分院的基本概况、合作办医模式和取得的成效给予了充分肯定。

输血造血同步 建立上下贯通技术支撑体系

根据托管医院需求，以“多、强、实、长”为特色开展人才下沉，下沉专家人数多、实力强、工作实、时间长。每家医院派驻20位左右业务骨干，每周派驻专家达50人次，担任科主任、业务主任或首席专家等，超过90%为副主任医师以上职称，每周工作2-5天，派驻时间短者半年，最长的海宁分院阮洪军主任已达8年2个月。创新导师制学习模式，一对一进行技术传帮带，对分院进修医务人员不仅免费提供住宿，还给予医生2000元/月和护士1000元/月的生活补贴，全面开放科研、教学资源，5家托管分院共派出498人至总院进行为期1个月至1年不等的进修。借助互联网+技术，成立远程医疗中心、影像会诊中心、心电会诊中心、病理诊断中心和电子病历交互中心，积极开展远程会诊、MDT讨论、教学、手术演示和双向转诊，全方位全周期实现技术灌输。畅通双向转诊同道，如总院心血管内科与基层医院建立稳定转诊合作，患者在当地完成术前检查和评估后转诊至总院，手术后如病情稳定，当天转回基层医院，从2017年初至今，共开展206台手术，以冠脉介入手术为主，还有心脏起搏器植入术、心律失常射频消融手术、先天性心脏病封堵手术等。同时向分院开放大型检查和特殊检验的预约服务，PET-CT、冠脉CT、MRI等基层医院暂未开展的项目在分院收费、预约，总院完成检查检验及结果反馈。托管以来，分院医疗技术实现跨越式发展。淳安分院共开展医疗新技术近200项；海宁分院微创手术量与托管前相比增长55倍；天台分院从2016年12月引进天台县首台DSA以来已开展介入手术2200余台，并从最初的专家团队做到带着做到“放手不放眼”指导下做再到分院医生独立做，目前已能独立开展冠脉造影、PCI、IBP、起搏器植入术等手术；桐乡分院胰十二指肠切除术等高精尖手术从无到有，心血管介入手术等常规手术由弱到强。各托管分院县域内常见病、多发病和急危重症患者救治水平得到大幅提升，体现了医疗技术从“输血”向“造血”的转化。

2017.2.21时任浙江省省长车俊亲切慰问浙江省人民医院天台分院“2.5火灾”伤员

精准定位深度合作 建立上下协同学科发展体系

通过对分院学科进行综合评估，根据学科基础、人才结构、当地需求和医院总体学科战略布局，科学制定学科发展规划，选定学科突破方向，实施学科带头人和科室业务骨干培养计划，推进医、教、研全面指导帮扶，托管医院进入学科发展快车道。淳安分院获浙江省县级医学龙头学科2个，杭州市医学重点学科3个；海宁分院获浙江省县级医学龙头学科1个，海宁市医学重点学科2个，实现医院重点学科零的突破；桐乡分院成立嘉兴市县级医院首个博士工作站。同时各托管医院本土人才迅速成长，以海宁分院为例，本土骨干入选浙江省医坛新秀1名，嘉兴市卫生计生系统“351人才”1名，嘉兴市首批杰出人才培养人员1名，嘉兴市第六批新世纪专业技术带头人后备人才两名。

通过三个体系的建设，县域医共体各医院医疗服务能力得到提高，员工职业发展得到加强，县域内常驻人口就诊率增加，群众满意度大幅提升，总体呈现“医院得发展、群众得实惠、政府得民心”的共赢局面，托管模式成为“双下沉、两提升”典范。以海宁分院为例，医院从二乙创建为二甲，目前已有14个学科达到三乙技术水平，规模与水平迈上新台阶，医疗质量安全大幅提高，院感、护理、病案管理在全省医疗质控联合检查中均获全省第一，与合作前相比，2018年医院门急诊量、出院人次、手术量和三类及以上手术量分别增长135%、216%、143%和196%，百姓县域内就诊率从78%提升至90.9%，患者满意度从81.17%提升至93.89%，实现政府、百姓、医务人员三满意。2015年，全省第一次“双下沉、两提升”工作现场推进会在淳安召开，时任省长李强对淳安分院的合作办医模式和取得的成效给予高度评价。2016年，全省第二次“双下沉、两提升”工作现场推进会在海宁分院召开，时任省委书记夏宝龙、时任省长李强出席现场会，对浙江省人民医院取得的“双下沉”工作成效给予充分肯定。2018年医院及托管分院接受上级部门第三方“双下沉”工作考核，均取得优秀成绩，是全省唯一城市医院及所有分院均获得优秀的单位。2018年5月，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰莅临浙江省人民医院桐乡分院调研，对总院托管工作给予充分认可，认为“工作实，成效好，提高县级医院服务能力，提升百姓就医满意度”。

2018年6月4日，浙江省人民医院与南浔区人民政府签约，托管南浔区人民医院。2018年8月8日，第5家分院——南浔院区揭牌。建立7个省级专家工作站、重点打造四个医疗中心。

思考更要付诸实践

在优质资源下沉实践中，浙江省人民医院总结出六点举措、成效和思考。

第一，人员培训是关键。目前城市医院和基层医院医疗服务发展不均衡，是城市医疗设备高精尖吗？是服务流程更便捷吗？最关键的还是城市医院医疗服务质量和服务能力高；高素质医学人才储备多。因此优质医疗资源下沉，不仅仅要授人以鱼，更要授人以渔。要进一步加强对基层医院医务人员临床诊疗能力规范化、标准化培养。通过人才培养，全方位提升基层医院的学科、技术水平，让基层医院“接得住”、“干得好”，从而让患者“信得过”。政府要进一步加大人才培养的力度和投入。

第二，要充分利用互联网和人工智能。通过互联网医院、远程诊疗中心的建设，通过AI技术的应用，打破信息孤岛，打造更加普惠性、共享性和开放性的医疗生态，为信息互联互通、双向转诊、资源共享等提供技术支持

第三，要有序地开展双向转诊。通过“定标准”，统一疾病编码、统一手术类别、等级、制定转诊病种目录，有序规范地开展双向转诊，既防止大医院借医联体虹吸病人，又防止基层医院盲目追求高精尖技术，超出能力范围地收治疑难危重病人。

第四，要注重文化的输出。目前的托管普遍存在重技术发展、重科研提升的情况，但只有通过文化的输出，重建医院的发展理念、发展模式，才能真正实现同质化发展，才能推动基层医院健康、可持续地发展。

第五，医联体不仅要联体更要联心。要持续加强人员间的交流互动，了解基层医务人员的所思、所想、所求，加深他们对总院核心价值体系、文化理念的认同感和归属感。

第六，政府要建立协调发展的长效机制。政府要积极参与、指导和推动，做好顶层设计和制度建设。托管必须有中长期规划，至少要签约8-10年。利益平衡是合作成功的基本保证，资源共享则是合作成功的基础支撑，靠单方面的奉献是不可持续的。

道阻且长，行则将至，浙江省人民医院将继续秉持“合作、开放、共赢、共享”的理念，扎实推进优质医疗资源下沉，努力打造高水平医联体医共体，为患者提供公平可及的优质医疗服务，为实施“健康中国”和“健康浙江”战略再谱新篇章。（浙江省人民医院供稿）