近年来，随着社会经济的不断发展，急性心肌梗死、脑卒中等已经成为威胁人民群众生命安全的主要重大疾病。在高邮市人民医院的全体医生看来，如何能够有效整合现有医疗资源，提高危重疾病的救治效率和水平，是值得认真真思考和亟待解决的问题。

近几年，高邮市人民医院积极整合多学科力量，成立了胸痛、卒中、创伤三大中心，为危重患者打通了一条生命绿色通道，提高了抢救成功率，大大降低了转诊率，在一定程度上了实现大病不出现目标。

2016年10月，该院正式启动胸痛中心创建工作。2018年12月，创建标准版胸痛中心通过中国胸痛中心总部认证专家对现场审核，成为扬州市第二家中国标准版胸痛中心。这标志着医院急性胸痛患者综合救治能力达到胸痛中心标准，对基层县级医院胸痛中心建设起到良好的示范和引领作用，促使医院胸痛诊疗水平再上新台阶。

提高认识 剖析本地区的医疗现状

提高对胸痛中心的认知。胸痛中心是目前国际上十分关注的一种特殊的医疗模式，其工作原则就是按照科学的程序，通过严格的流程和现代化的管理措施，整合各种技术力量，使胸痛的患者能够在第一时间按照医学常规和指南进入诊治程序，得到最及时和规范的诊断治疗。医院要充分认识到，建设胸痛中心不仅仅是主管部门布置的任务，更是提高胸痛患者尤其急性心肌梗死救治水平的重要举措。

评估现有的医疗资源。胸痛中心是一种多部门、多学科合作模式，各部门、科室间如何能够承担相应任务，能够有效协调合作尤为重要。该院的多科室可在医疗技术上能够承担胸痛中心的诊疗任务。同时，医院还托管高邮市120急救站，胸痛患者能够快速到达急诊。

了解地区医疗现状。目前，我国城乡医疗水平差距较大，在县、乡镇之间表现尤为突出。很多乡镇医疗机构医务人员的疾病知识不能及时更新，对胸痛疾病的认知不足，由此而引起的延误诊疗现象时有发生。因此，针对这一现状，该院在胸痛中心建设过程中有针对性的去普及相关知识，通过多种途径对乡镇医务人员包括乡村医生进行继续教育，哪些情况可以诊治，哪些应该及时转诊。

结合实际，采取强有力的推进措施

建立健全组织架构。胸痛表现的疾病涉及多个器官，也就无可避免的涉及多部门的协作，既需要行政力量的协调，也需要技术力量的支撑。因此，该院成立由一把手院长任胸痛中心委员会主任委员，主持胸痛中心委员会的建设和重大决策，科教科长、医务科副科长同时也是心内科副主任医师任胸痛中心协调员，心内科主任任医疗总监，导管室主任任行政总监，由多科室主任任成员的组织系统，强有力的推动胸痛中心的建设。

畅通患者绿色通道。该院借助托管市120急救站优势，通过院前急救（120）与区域内4家农村区域医疗中心（也是4个急救站点）、一般乡镇卫生院签署联合救治协议，打造1+4+N的急性胸痛协同救治体系，形成胸痛患者“15公里急救圈”。同时，为进一步缩短胸痛患者的救治时间，院内积极建立快速、便捷的急救绿色通道，对于收治的急性胸痛患者，所有科室均严格执行先救治后收费原则。

完善中心指引标识。合理完善的标识能够指引胸痛患者快速到达胸痛诊室，减少耽搁时间。医院通过在周边的主要通道、医院大门、门诊、急诊入口处、急诊往各个重要的相关科室的必经之路上均设置一目了然的指引地标、墙贴、导向牌，使急性胸痛患者的救治、转运等更加高效、流畅、有序，尽可能在最短的时间内对病人做好妥善安置，从而使就诊流程、环节更趋合理化、人性化。

提升信息交互速度。医院充分利用微信的普及，建立了胸痛中心微信群，结合院前急救系统高效运用，急救车接到病人时就能将检查结果远程传输到胸痛中心控制台，经专家诊断为心肌梗死后，控制台一键启动心内科、导管室和手术医生，病人直接送达导管室进行支架植入，在90分钟内实现心肌再灌注，将急性心梗死亡率降低到最低。与时间抢心肌，向流程要生命，为每一位急性胸痛患者提供全天候、高质量的急救服务，更大程度的发挥了胸痛中心的优势。

加强宣传教育培训。医院通过胸痛中心宣传册，公众号、网站、电视台、报纸及等多种形式来增加人民群众胸痛疾病的知识，提高对胸痛的敏感性，发生症状能够及时就医。2017年开展了“青少年心肺复苏培训”项目,覆盖了高邮市所有中小学校。针对基层医务人员，医院通过开展适宜技术推广、继续教育班、对口支援等方式，提高其对胸痛疾病的诊疗水平，能够及时鉴别诊断，及时转诊，为胸痛患者赢得时间。

提高诊治能力水平。医院不断选派人员学习国内外先进诊疗技术和经验，不断提高医疗技术水平，积累了丰富的临床经验。

精心实施，顺利通过现场认证

精心上报数据。自胸痛中心运行以来，该院不断优化诊疗流程、落实各项整改措施，精心填报各项数据，认证网报材料通过胸痛中心总部认可。到目前为止，胸痛中心已完成网络上报1548例，降低了猝死及医疗纠纷风险。

顺利通过认证。经胸痛中心总部数据统计，目前已有数十项指标均达到胸痛中心认证标准。2017年4月，该院成为中国胸痛中心认证建设单位；2018年9月通过扬州市胸痛中心市级验收；2018年10月，成为扬州市胸痛中心联盟副理事长单位；2018年12月通过中国胸痛中心标准版认证。

急速救治，优质服务有温度

分秒必争，挽救患者生命。急性心肌梗死是以胸痛为症状常见疾病之一，病情发展快。自2016年10月胸痛中心创建以来，该院急实行24小时应诊服务，10分钟内出心电图报告，20分钟内出血液检测。现在该院可在20分钟内确诊“急性心肌梗死”等高危急性胸痛患者。

关注体验，确保患者满意。该院在抢救患者生命的同时，也十分注重患者体验，在解除他们躯体上痛苦的同时，减轻他们心理上的恐惧。“先救治后收费”，有危必救，有呼必应，热情、周到，提供有温度的、优质的、满意度的服务。为了真正做到“以最短的时间，最快的速度，提供最有效的救治”，该院多次进行以急诊科、导管室主导的多科合作的急性胸痛救治的实战演练，并在每次的演练后进行讨论，做好流程及服务的持续改进。

同时，把胸痛中心的创建经验复制到卒中和创伤中心的建设上。近年来，卒中中心先后开展多项新技术、新项目，填补了当地脑血管内治疗的空白。在卒中中心诊疗模式下，脑卒中患者从就诊到入科时间平均27.2分钟。创伤中心针对创伤发生的不可预见性、救治的紧迫性、伤情的多系统性等特点，实行“急诊-外科-重症”整体化管理，集中医院优势医疗资源，将院前急救（120）、院内急诊、相关外科专业、重症医学科进行系统化整合，争取在最短时间内给病人以及时、有效、全面的综合救治，极大地缩短了患者的救治时间，提高了患者的救治成功率。2018年12月，该院卒中中心、创伤中心均通过扬州市级验收。

该院在加强建设胸痛、卒中、创伤三大中心的同时，还以此为抓手，充分利用三级医院的优质医疗资源和专业技术团队有效带动基层医疗机构发展，实现信息共享、分级诊疗和协同救治的合作模式，为推动紧密型医联体建设，实现大病不出县目标夯实基础，进一步为全市人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。（高邮市人民医院供稿）