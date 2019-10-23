新干县中医医院提升医院综合能力

近年来，新干县中医医院以担当实干的改革精神，立足实际以高远的格局谋划未来，以强大的执行力落实医院质量管理，全面提升医院服务能力，优化就医格局，信息化建设为新时代医疗赋能，落实健康扶贫政策，积极推进公立医院综合改革，取得了明显成效。

全方位无死角整修院容院貌

仅用半年时间大力改善医院门诊、住院环境简陋、年久失修、脏乱陈旧的办公就医条件，对院容院貌进行了全方位无死角的修整和中式风格的改造。修围墙、接连廊、改水管、修电梯、拆危房、调科室、修管道、添设备、换桌椅、换网络系统、加电脑、打印机、增文化、添空调、整院子、栽花草、修食堂、改造会议室。所有楼房院墙固化、房屋防水补漏、破损门窗撤换、墙体加固墙面粉刷亮化、木质建筑上漆美化、院内路面硬化、停车统一规范化、线路改造以及园林绿化等。医院环境焕然一新，干部职工上班积极性进一步提高，集体荣誉感归属感增强。医院各项工作开展的更顺畅，管理更规范。在全县的环境整治、创卫生城、创文明城、降坡除尘等各种检查工作全部达标，降坡除尘工作受到县内表彰。

营造浓郁的中医药文化氛围 改造装修风格充分使用传统文化元素，可视艺术设计突出中国风，并利用中医院的资源优势，将内部装饰成为传播中医药知识，弘扬中医药文化的场所，打造了“中医药文化长廊”“道地药材园地”，中医药的科普健康教育宣传栏，传授中医养生健身功法八段锦、太极拳等。中医药文化环境让人耳目一新，群众就医环境大幅度美化提升，心情舒畅，免费体验“艾灸、蜡疗、耳穴埋豆、拔罐”等中医特色治疗，好评如潮。群众感受到“生活处处是中医”的养生之奥秘。

增设中医特色科室 整合院内现有资源，设立了中医特色优势科室。将现有门诊部二楼房间整装设计打造成中医特色鲜明的“国医堂”，以中医临床辩证思维方法为指导的个性化诊疗，是弘扬和展示博大精深中医药文化的特色诊区，更大限度地满足了市民对中医药服务的需求。将原来长满青苔黑暗破败，内在结构尚坚固的濒危楼“营养食堂”“职工宿舍”楼翻新成康复大楼， “电工房”设计为针灸理疗中心，六楼原外二科改装成儿科，病室风格充满童趣活力，温馨舒适色彩鲜亮，消除了孩子对陌生环境的抵抗，减轻了焦虑恐惧心理。空置的住院部七楼经过合理规划，扩展成外二科，以满足容纳日益增多的患者需求。五楼重新规划设计，合理布局，脾胃病科正式成立。

医院职工自己设计了院徽，确立了自己的院训（崇德、团结、奉献、创新）、医院宗旨（传承发扬中医药 德佑造福天下人）、医院理念（医者仁心 精通岐黄）医院精神（仁、和、精、诚），全院职工凝聚力进一步增强。申请注册并成功运行了县内第一家医院微信公众号，弘扬中医药养生文化、医药资讯、医院动态、科室建设、招聘信息、典型事迹、正能量等群众喜闻乐见的事件及时进行报道，对于提升医院知名度，树立医院品牌形象起一定的助力作用，关注人数已达四千四百多人，颇具影响力。打造了县内首家中药特色膳食堂——壹膳堂。

以人为本、融入现代化医院管理理念

树立优质医疗服务的意识，转变观念。真正树立优质医疗服务的意识，必须有思想道德和文化素养做基础，否则就成了空中楼阁。加强先进的儒家思想、传统文化、传统美德、社会公德、家庭美德、职业道德、文化及科学知识的学习。开展多场诵读经典读书活动、古中医沙龙学习交流会、建立各类学习分享打卡群。提高医院中层干部的管理水平，使其具备专业知识同时具备相应的科学管理知识,运用科学的管理模式,这样才能适应当代医学的发展,使医院的核心竞争力增强,促进医院的良性发展。以开展主题活动为载体，寓学习于工作中，寓教育于活动中。医院大力开展技术创新、岗位练兵、技能竞赛活动，激发调动广大员工获取知识，更新知识，提高技能的积极性、主动性和创造性。两年来，医院获市临床护理技能大比武二等奖、三等奖。职工获市县各级各类专业技能个人奖近二十项。

健全制度强规范，狠抓落实。建立和健全医院的各项规章制度，加强医德医风建设，做好法制宣传教育，要求层层落实相应工作职责，责权相依，狠抓落实，使管理上台阶，服务更优质，全院各级各类人员必须遵守国家的法律法规和各项规章制度，严格履行岗位职责，严格按操作规程办事。做到层级管理清晰，责、权、利明确，医院管理有章，活动有序，严格考核，医院走向科学化管理的轨道。以医疗质量安全为核心，完善质量管理体系。完善三级医师负责制，建立以医疗活动为重点的诊疗体系，将医疗安全管理放在首要位置。职能部门开展以病人安全为中心、以提高医疗质量为主题的目标考核月度汇报会议，服务临床；制定临床科主任学习管理办法，提升科室管理水平；增强质控办力量，督促各项医疗核心制度落实；医务科、护理部深入临床，检查各项制度的落实情况，参与指导科室业务查房、病历质控、会诊等，及时了解科室质量问题及工作中存在的实际困难，协调相关部门解决。

坚持人才兴院，重视人才队伍建设。选贤任能，不拘一格“选”人才。医院人才队伍年龄结构老化，人才断层现象突出，医院按照党管干部、党管人才的原则，任人唯贤，以业绩、能力、贡献为主的原则，把部分年富力强的优秀业务骨干放在重要的岗位，把有特长的人才放在适合的位置。根据工作需要，着眼长远，不拘一格“选”人才，提拔了三十余位中层干部，其中包括三名临时工。合理的调整，新的活力注入，激发了全院干部队伍干事创业激情，营造了优秀人才脱颖而出的浓厚氛围。完善学习制度，制定了《培训学习制度暂行管理办法》，鼓励员工在职学历教育，认识学习型医院建设的重要性，创新学习方式，重视学习效果，营造主动学习、终身学习的良好内部环境。通过学习全面提升管理理念及服务能力，促进医院的持续发展。每周四科室业务学习、疑难病案讨论，每月一次全院业务讲课，外出进修人员新知识分享等，促进人才不断成长。“走出去”学习先进经验，医院拟定了专业技术人员进修和培训方案，在物力和财力方面加大投入， 促进技术骨干快速成才，每年派出上百人次国内、省内各大医院或专业机构长期或短时学习新知识新技能，通过“走出去”进修学习加速人才院外培养。“请进来”定期请省内外专家到院授课，增加面对面手把手交流机会，强化学习效果。营造良好环境，积极引进高层次人才。积极实施“新干英才计划”，引进一名三甲医院骨科专家，为医院骨伤科及全院的医疗质量水平再上一个台阶带来了强有力的引领力量，医院现已有3名硕士研究生高层次人才。县内首先开河公开招聘“同工同酬”医师，派专人赴外省知名院校、单位招聘专业人才，提供良好的人才成长环境待遇，留住人才。两次公开招聘共有16名年轻医师到岗，中医药人才4名。中医师承“传帮带”公开收徒2名。队伍注入了新鲜血液，为医院人才工作打下了坚实基础。

夯实内功 提升医疗服务能力

更新科室设备设施，满足临床需求。“磨刀不误砍柴工”，更新了科室设备设施。全面摸底医院的医疗设备设施，更换了临床科室老旧落后的设施设备。对科室“超期服役”已无修复使用价值、结构陈旧、性能落后、存在安全隐患的设备设施彻底评估，申请报废报损，再新近添置一批多功能高品质、高准确度、高精密度的设备设施以满足患者不断增长的医疗需求，为患者提供更加优质、高效的服务。

健全激励机制 推行院科两级管理。完善绩效分配方案，建立科室约束和激励机制，体现良性引领作用。医院制定的科室年度综合考核指标和办法，涵盖工作实绩、精神文明、作风效能、医疗质量、护理质量、院内感染质量、预防保健等细则，实行公平公正考核，考核结果与医务人员的个人薪酬、岗位聘用、职称晋升等挂钩。

推行院科两级规范化管理。根据医院实际情况，制定院、科两级管理制度。医院实行院长负责制，科室实施科主任负责制，赋予科主任用人权、分配权、奖惩权，加强和完善科室梯队建设，发挥主体优势，用人所长，充分调动每位专业技术人员的工作积极性。

经过医院多方努力，原急救电话96-120改为120-2，医院的急救能力体现了医院的实力，为加强我院卫生应急管理工作，应对突发事件的能力，新成立了应急办。组织制定卫生应急预案，建立健全落实卫生应急制度和岗位职责，对全院卫生应急工作实施监督管理检查考核，完善值班制度，强化培训学习，不断提高急诊救护能力提升。

全面挖掘中医药传统优势 提升中医药服务能力

医院以“树名医、建名科、创名院”的管理理念，全面挖掘中医药传统优势，其中，新成立的康复科现代医学与传统技术相结合，秉持“康复一个人、幸福一个家”的理念，朝着“管理规范化、技术前沿化、设备现代化、科室特色化、服务人性化”目标发展。开设多期小儿推拿宝妈公益课堂，受到群众广泛关注和赞誉。

大力推广传统中医特色技术，“绿色自然”疗法体验，广受患者推崇。重视中药房建设，严把中药饮片质量和调剂水平关，引进中药颗粒剂，设置中药制剂室，精心配制临床所需的各种中药制剂满足不同人群不同层次的需求。鼓励使用中药饮片及中医特色技术疗法，注重“手上功夫”的提升，改善了患者的就医体验，同时大大降低了药占比和耗材比。

创新开展丰富多彩的中医药文化体验、宣讲活动。医院组织宣讲团深入全县13个乡镇，为当地百姓、医生进行中医药政策解读，中医药传统文化的宣传。康复科创新“康复课堂”，每晚教习病人及家属养生功法“八段锦”、为病人免费热水泡脚，三伏天到敬老院给老人免费义诊针灸，贴敷“三伏贴”和中医保健知识宣传。举办赠香囊中医药文化体验活动、首届膏方养生节、“三伏贴”“三九贴”小儿推拿公益培训班、古中医沙龙会。护理部组织人员在周末时间到敬老院给老人体验艾灸、耳穴压豆、推拿按摩、中药贴敷等特色技术，深受群众好评。中医药文化活动开展的如火如荼，群众不仅体验到中医药的“简、便、廉、验”，感受到中医就在平常生活中，中医改变生活，也体会到中医的博大精深与神奇。

新技术落地生根，新项目层出不穷。医院不断强化“内功”，添加仪器设备，引进多种新技术、新项目，提升医院医疗软实力，只为让群众更满意。

信息化建设为医疗赋能。做好医院信息化建设的前瞻性设计。“旧城改造”、“推倒重来”，全面推行高效、无纸化电子病历，统一配置国讯内网系统，实现人、财、物规范化管理，节约了日常办公消耗。电子病历的使用极大地提高工作效率，医务人员有更多的时间观察病情变化，利于建立良好的医患关系；同时可观察数据进行科研活动，进而提高医疗技术水平。

信息科大数据管理在电子病历、院感、微信支付、体检系统等系统，在惠民服务、医疗业务、医疗管理、医院管理、信息安全方面取得大量成果，有效提升医院服务能力，改善患者就医满意度。

信息科在创新就医体验上频下功夫，方便群众就医。首先优化挂号程序推出“无须挂号先看病”，微信缴费支付、缴费查询、查询检查报告单，引进多台自助终端机，推出 “三卡合一自助缴费”服务。优化精准扶贫识别系统，贫困户只要带身份证、社保卡、医保卡其中一项，住院、门诊都能自动识别贫困信息。信息科还设置了电子签名系统。利用电子签名技术，取代纸质病历签名的程序，保障电子文件的法律效力，节省了医患时间。

2019年1月授予“省级慢性非传染性疾病综合防控示范区”称号。

优化就医格局、医联体建设进展快速。为深化医药卫生体制改革，更好地解决群众“看病难、看病贵”的问题，医院加快了学术流派传承、医联体建设进程，现在，医院已成为广州中医药大学实习单位、是江西省中医集团成员、吉安市中心医院医联体单位、江西结石防治研究中心协作研究医院， 妇产科与吉安市妇幼保健院、检验科与吉安市中心人民医院、五官科与江西省人民医院耳鼻咽喉头颈外科、骨伤科与南昌洪都中医院骨伤科结成医疗共建体。康复科是全国卫企协医院康复管理分会重点扶持医院 ，郑州大学第一附属医院吞咽障碍临床科研基地，2019年3月31日，广州南方医院“李可中医药学术流派思想国家传承基地”吕英主任莅临我院，为赣中大地传承“古中医”学术思想打下了坚实的基础，我院与基地建立了密切的师承联系。

多措并举 落实健康扶贫政策

开设服务窗口、优化就医流程。根据实际情况，制定了新干县中医院健康扶贫“先诊疗后付费”和“一站式结算”服务流程；所有在我院住院的贫困患者均可实行无需缴纳任何费用，只需在一站式窗口登记办理入院手续后，即可在我院进行医疗诊治，严格按照制定的六道保障线进行医疗报销，待病愈出院时按政策缴纳应付的自费费用，贫困患者报销比例已达到90%以上,个人自付比低于10%；开辟了建档立卡贫困人员就医的绿色通道；在医院显著、醒目的位置设置健康扶贫宣传栏；各科室均安排专人陪同和帮助贫困患者办理入院手续，大大简化了贫困患者入院手续，缩短了入院时间；各科室病区设置了扶贫病房，贫困患者入院后，各科室首先组织科室专家进行会诊，制定治疗方案，切实为贫困患者做好医疗服务。2018年，我院收治贫困患者共计501人。为方便贫困患者就医，我院在住院部大厅设置了一站式结算窗口，并公示了办理报销的流程，为贫困患者出院结算减少了中间流程。

崇尚人文关怀、服务贫困患者。各科室医护人员对贫困患者热情服务，屡屡有医护人员为患者买饭，买水果和一些生活用品，康复科还定时为贫困患者进行泡脚、按摩理疗活动等，医院定期组织专家下乡义诊和宣传健康扶贫相关政策，对边远山区贫困人员进行走访宣传，送医送药，科室也及时对出院贫困患者进行电话和上门回访，所有贫困患者在医院回访中均对我院的医疗服务及人文关怀交口称赞。

落实相关政策、推动健康扶贫。按照扶贫相关政策，我院实行了减免部分诊疗费用，如护理费、注射费、换药费、三大常规、数字化摄影和床位费进行减免，2018年减免贫困患者全年共计10694.68元。积极协助贫困患者办理门诊慢性病申请，落实贫困人员十五种重大疾病免费救治工作，简化此类人员申报流程，如患有十五种重大疾病的贫困患者的报销比例可达到98%。极大的减轻了贫困患者的就医经济负担，确保贫困患者住院费用低于其他类型住院患者。

优化服务 推进公立医院综合改革

破除以药养医机制，全面实施药品零差价，取消药品加成，给老百姓实惠。从2013年4月1日起实行药品（除中药饮片外）零差率销售，下调了12%的大型设备检查费（如CT和磁共振检查费），从2017年10月1日起落实了药品采购“两票制”并与配送公司签订了配送协议、廉洁购销合同及“两票制”承诺书。

设备耗材采购透明化，明显降低老百姓医疗费用。骨科耗材在省级平台网上集中采购价格基础上降价25%。通过自查自纠发现我院存在一些检验设备存在投放、捐赠等形式，捆绑购买耗材（试剂）等行为，医院积极采取措施并与经销商取得联系将现有的投放设备进行了折旧购买和采取招标形式进行相应产权转移归医院所有。所使用的（试剂）耗材等重新进行招标采购，耗材、试剂降价幅度10%-25%。

医院积极开展“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”专项活动，进一步优化服务流程，转变工作作风，提升医疗服务水平，加大收受红包专项治理工作力度，与患者签订“拒收红包承诺书”，上交、拒收红包几千元。敬业奉献，服务优良，收到患者赠予锦旗十余面，弘扬正能量，医院公众号、县内媒体都给予了广泛宣传报道。

义诊活动是我院一项长期和经常性的工作，包括卫生巡诊、健康扶贫送医下乡义诊、580志愿服务、学雷锋志愿服务，这两年不断赋予新的活动形式和服务内容，例如医务科组织的“服务百姓健康行动”，宣教科的“中医药文化宣讲”，护理部组织的“天使在行动”，康复科的“中医养生保健康复义诊”等活动，到敬老院、到乡镇、到厂矿企业为当地居民、职工进行免费义诊，扩大医院宣传。

医院为改善群众就医体验，不断提升群众满意度和获得感。在门诊大楼所有楼层安装了净水器！中药房、彩超室、放射科等科室装上了叫号系统，患者可以根据情况安排好时间来取药，缓解了排队等候的焦虑心情。

环境改造改善群众就医体验荣获“2018年度江西省改善就医体验典型案例评选优秀奖”。（新干县中医医院供稿）