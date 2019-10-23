兴国县人民医院构建特色县域医疗人才体系

兴国是全国著名的苏区模范县、红军县、烈士县和誉满中华的将军县。兴国县人民医院，作为当地医疗机构的主力军，曾一度面临人才缺失的困境。近年来，我院借助“县级公立医院综合改革”、“全面提升县级医院综合能力试点”的契机，以“人才引进和培养”为抓手，努力破除人才发展体制机制，强化人才交流力度，构建起具有特色、富有成效的县域医疗人才体系。

如今，医院已逐步发展成一所医学人才群英荟萃、技术实力与日俱增的国家二级甲等医院，并已注册为三级医院，在江西省县级医院当中“崭露头角”。医院现有专业技术人员991人。其中，研究生学历12人，本科学历482人，大专学历227人。正高职称11人，副高（医、药、护、技）职称59人、中级（医、药、护、技）职称277人。

锁定目标，拓宽人才引进渠道

2014年1月，该院召开全体干部会议，认真剖析医院发展存在的问题和地域格局，结合《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，提出了建设“赣州北部区域医学中心”的战略构想。

2016年，医院领班子成员一起深入临床科室，集思广益，了解各科室建设困难和发展设想，着手从引进对象、引进条件、引进办法、薪资待遇等方面进行设计，构建出了完整的人才引进机制，出台了分类引进人才的实施方案，对学科带头人、副高以上职称专家、硕士毕业生，全日制本科生，分别采用免试录用、统一招考或聘用合同制管理等方式进行招录，并明确研究生享受一次性住房补贴、学科带头人享受特殊津贴、合同制职工享受在编在岗人员同等待遇等条件，为医院各类人才引进铺平了道路。

2017年，该院推出另一项措施——柔性人才引进战略，出台《高层次人才柔性引进实施办法》，吸引对口支援医院、协作医院和其他知名医院的优秀专家、学者参与医院的临床、教学和科研工作，补充临床专业队伍力量，成为全省第一个“吃螃蟹”的县级医院。

目前，该院共招录研究生8名，本科生100余人。柔性引进南昌大学第二附属医院、第三附属医院，赣州市人民医院，赣南医学院第一附属医院等三甲医院专家共计30余人，专家们平均每月来院30人次（天），开展学术讲座20场、疑难病例讨论15场、教学查房30次、指导手术12次。

全局策划，构建人才培养体系

人才，特别是年轻人才，最看重的是成长平台。2017年，我院召集人事科、医务科、科教科等科室，从医生、护士、医技人员的职业生涯轨迹入手，全局策划，出台人才培养纲领性方案和阶段性培养考核方案，针对不同阶段人员，精准制定了四个培养计划--“雏鹰计划”、“飞鹰计划”、“精鹰计划”和“雄鹰计划”，促进新员工逐步成长为各专业医疗骨干、学科带头人、专家、名医。

方案充分发挥了“名医”专业效应，规定名医不仅可享受医院特殊津贴，并根据工作需要提供必需的场所和设施，还可优先受邀参与医院重大项目咨询论证、重大课题联合攻关。

为进一步建立人才培养激励机制，我院号召各科室系统梳理本科室亟待突破的新技术项目，鼓励职工积极开展技术创新和科研项目攻关，并从医院层面给予重奖，在全院形成了技术创新的良好氛围。其中，完成关键诊疗技术项目者，分别给予2万元、4万元、6万元奖励；开展科研项目攻关，完成课题立项、结题、成果鉴定，分别给予上限至10万元不等的奖励。

目前，该院共有中青年学科带头人38名，名医培养对象7人，名医5人；全院共接受新技术项目申报110项目，完成结题69项，发放奖励近90余万元。其中，骨二科陈彦震所带团队因技术创新能力突出，单个科室获得奖励近30万元。

上下联动，创新人才交流机制

人才的培养，不光要内部培训，还必须走出去，积极参加国家、省、市学术会议，多和上级医院专家交流学习。

近年来，该院不断创新人才交流机制，畅通省—市—县—乡各级医疗机构业务联系，积极选派医务人员外出进修，对接复旦大学附属华山医院、赣南医学院第一附属医院等对口支援医院，广州市妇女儿童医疗中心、南昌大学第一、第二附属医院等协作医院，促进医院医疗技术人才快速成长。同时，我院还鼓励科室以“请进来”的形式，积极协办或承办国家、省、市级学术会议，学习各学科知名专家的业务经验。

据统计，该院领导班子及中层干部共计120余人全员参加了复旦大学附属华山医院的医院管理和科室管理培训；全院近80%临床医务人员参加了华山医院业务培训；完成赣州高峰脊柱论坛、海医会肌骨超声专家走基层等学术会议承办或协办10余场。

目前，我院突破常规，通过人才引进、培养和交流等系列制度及措施的改革创新，逐步形成了特色鲜明、成效显著的县域医疗人才体系，为医院创评“三级综合医院”，成为全市同级一流、专科特色突出的“赣州北部区域医学中心”提供坚强的人才保障和智力支持。（兴国县人民医院供稿）