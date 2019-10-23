深秋谨防两种传染病入侵校园

根据既往疫情监测数据，进入深秋，发生诺如病毒感染性腹泻和流行性腮腺炎感染的可能性增加。长沙市疾控中心专家提醒，学校及托幼机构要切实做好晨午检和因病缺勤病因追查登记工作，加强通风和消毒等防控措施，严防聚集性疫情或暴发疫情的发生。

诺如病毒感染性腹泻(关注指数★★★★☆)：诺如病毒是急性感染性腹泻的常见病原体，传染性强，可通过粪-口途径传播，也可通过呕吐物产生的气溶胶以及直接接触被污染的物体表面传播。该病具有明显的季节性，冬、春季节高发，最常见症状是腹泻和呕吐，成人腹泻较为常见，儿童更容易出现呕吐。

目前，诺如病毒感染性腹泻尚无疫苗和特效药物，注意个人卫生、强化病例管理、饮食饮水安全管理是防病的关键。学校、托幼机构等集体单位是诺如病毒感染性腹泻暴发疫情的高发场所，防控的关键是做到病例的早发现、早报告、早隔离、早处置。学校及托幼机构一旦发现腹泻、呕吐患者，需尽早隔离治疗，加强通风和消毒。清理病人呕吐物及粪便时须戴口罩和手套，处理完后要及时用肥皂、消毒洗手液等清洁和消毒双手。

流行性腮腺炎(关注指数★★★☆☆)：流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒所引起的急性呼吸道传染病，好发于儿童和青少年，主要表现为无力、食欲减退、一侧或双侧腮腺肿胀，并伴有疼痛及发热。该病主要通过飞沫传播，早期患者及隐性感染者均有传染性。预防流行性腮腺炎最好的方法为接种疫苗，儿童满18月龄后可接种麻腮风疫苗。学校及托幼机构发现腮腺炎患者需尽早进行隔离，隔离期限自发病至腮腺肿大完全消退。