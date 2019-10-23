受访专家：北京中医药大学东直门医院内分泌科主任 王世东

腹痛很常见，但是在糖友身上，有些腹痛要尤为谨慎。北京中医药大学东直门医院内分泌科主任王世东告诉记者，糖尿病患者发生急性腹痛，主要有以下四个原因。

1.糖尿病酮症酸中毒。酮症酸中毒是由于人体内的胰岛素严重不足引起的急性代谢并发症。患者早期会出现如全身无力、多饮、多尿等情况，随着病情的进展开始出现严重的消化、呼吸系统症状以及轻微的神经系统症状；晚期会出现不同程度的意识障碍、反射迟钝，甚至昏迷。需要注意的是，此病容易被误诊为急腹症或肠胃炎，从而耽误抢救时间。因此，糖友在出现不明原因腹痛时，首先应警惕是否发生了酮症酸中毒。

2.降糖药物副作用。α糖苷酶抑制剂因其会抑制小肠对葡萄糖的吸收，导致肠道内糖分过多，在肠道细菌的作用下产气，从而引起腹胀、排气增多、轻微腹痛、腹泻等问题。此外，二甲双胍对胃肠道有一定的刺激性，也会引发轻微腹痛、恶心、呕吐等症状。

3.慢性胰腺炎。胰腺“隐居”在胃脏的后面，胰岛素就由它生产。胰岛功能是否正常，是糖尿病的致病因素之一。正因为如此，糖友需防范胰腺炎的发生，而慢性胰腺炎患者因分泌胰岛素的功能可能受损，容易发展为糖尿病。因此，糖尿病患者一旦出现消化不良、上腹痛、腰背痛、厌食等症状，应该及时前往医院就诊，谨防胰腺炎的发生。

4.植物神经病变。糖尿病神经病变是糖尿病最常见的慢性并发症之一，其发生与糖尿病病程长短、血糖控制好坏等密切相关。据统计，糖尿病病程为5年、10年、20年者，神经病变的患病率分别达30%~40%、60%~70%和90%。当胃肠的植物神经发生病变时，患者可出现胃蠕动减弱、排空延迟，医学上称为“胃轻瘫”，表现为胃部胀满、嗳气、呕吐等。此外，肠功能紊乱可引起便秘、腹泻或二者交替出现。▲