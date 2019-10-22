“未浆来”血液公益行-北京站活动在首都儿科研究所落幕

为进一步倡导“献血献浆同样光荣”理念，提高供血浆者献浆的积极性，为患者提供安全有效的血液制品，北京白求恩公益基金会联合首都儿科研究所附属儿童医院和血小板之家于10月21日在首都儿科研究所附属儿童医院共同主办“未浆来”血液公益行—北京站大型医患交流活动。

首都儿科研究所附属儿童医院常务副所长谢向辉，北京白求恩公益基金会理事长李深清，北京白求恩公益基金会执行秘书长樊燕荣，中国生物技术股份有限公司市场部产品经理张素娟出席活动。首都儿科研究所附属儿童医院血液内科主任刘嵘、李君惠医生、李娟娟医生和“中国血小板日”发起人、白求恩志愿者管理中心负责人孟桐妃、高航及多位来自京津冀地区的白求恩志愿者共同参加了活动。

孟桐妃向大家介绍了“未浆来”血液公益行系列公益活动的开展情况。她表示，“未浆来”血液公益行是由血小板之家携手北京白求恩公益基金会，为大力倡导“献血献浆同样光荣”理念而发起的系列公益活动，旨在通过开展血液病专家与患者面对面交流、患者教育、义诊等多种公益形式，推进血液病诊疗水平的提升，使患者在诊治中得到及时正确的指导，提升患者对疾病的科学认识，改善患者预后，树立治疗信心。

活动现场播放了3.20中国血小板日主题公益片《爸爸我爱你》，该片由血小板之家小志愿者澄澄一家的真实经历改编而成。当孩子终于明白爸爸的良苦用心之后，奶声奶气的一声“爸爸，我爱你”，使在场的每一个人都流下了感动的泪水。具有科普意义的科普视频《血浆宝宝为生命加油》则向大家传达了血浆的科普知识，让大众进一步了解什么是血浆、血浆从何而来、血浆在治疗中发挥什么作用。

首都儿科研究所附属儿童医院常务副所长谢向辉指出，儿童是祖国的希望，在儿童健康发展过程中，需要对肿瘤病、血液病患儿和出生缺陷的孩子们及家庭给予更多的关注。在国家卫生健康委的引领下，国家领导人的关注下，儿童血液病从医疗救治体系、医疗救治能力、医疗保险等各个环节不断的成熟完善，使得儿童肿瘤患者、血液病患者得到了更多的救治和关怀。希望社会各界能够关注儿童健康，关爱患儿家庭，为儿童血液的预防、救治、保健贡献力量，愿孩子们茁壮健康的成长。

北京白求恩公益基金会理事长李深清在致辞中指出，我国在血液血浆供应方面存在巨大的供求矛盾和结构上的不平衡，同发达国家还存在较大差距。此次活动的举办旨在倡导“献血献浆同样光荣”的理念，提升全社会对血浆安全性的认知，期许血液公益行的善举能够如星星之火成燎原之势，在全中国的广袤大地上生根发芽。

中国生物技术股份有限公司市场部张素娟女士在致辞中指出，目前我国国内血液制品浆源严重匮乏。在此现状下，提倡“献血献浆同样光荣”尤显意义重大。中国生物作为未浆来项目的支持单位，深感责任重大。希望广大专家、患者及大众能够共同呼吁倡导，加入到献血浆的队伍中来。中国生物将继续践行爱与责任的企业价值观，制造出高品质、高质量的产品，确保广大患者使用产品的安全性。

白求恩志愿者管理中心主任高航向大家介绍了白求恩志愿者服务队成立的背景以及至今为止取得的成绩。他表示，自基金会成立了白求恩志愿者服务队以来，组织了一系列的志愿者培训活动，使志愿者不仅有激情，更有信念、有思路、有方法。白求恩志愿者不仅能够在线上引导患者科学就医、缓解患者紧张情绪，还在线下协助医院做好门诊患者管理及临床招募工作，为健康中国添砖加瓦，贡献了自己的力量”。

活动现场，血小板之家还为活动性出血的患儿赠送了应急止血包。据介绍，应急止血包是由血小板之家通过在腾讯99公益日发起的《呵护不敢哭的孩子们》公益项目向公众筹款制作的，以此帮助血小板减少患儿健康成长。

首都儿科研究所附属儿童医院血液内科主任刘嵘、李君惠医生、李娟娟医生在专题讲座环节中，分别为大家讲解了《血小板减少症的诊治》、《儿科造血干细胞移植治疗》、《血小板相关疾病的鉴别》等相关血液疾病知识。

在随后的大型义诊环节，各位专家认真倾听患者的声音，并综合考虑患者身体、心理、经济等情况提供个体化建议，指导患者完善相关检查，尽快明确诊断，严格遵守医嘱用药。血小板之家志愿者们协助医患之间进行深入、有效的沟通，大家彼此信任，互相敞开心扉，场面热烈而又和谐。

据了解，“未浆来—血液公益行”活动自今年9月下旬启动以来，已在武汉、福州、成都等3座城市成功举办，后续还将在广州、太原继续开展。