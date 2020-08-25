北京儿科“破墙成团”之后

首都医科大学附属北京朝阳医院，一名新生儿哭得有些异常。监测数据显示，孩子低氧血症，给予治疗后仍呼吸偏快、轻度三凹征，胸部CT提示双肺大片实变……吸入性肺炎！很可能是肺内有胎粪残留，医生第一时间施行了支气管镜灌洗术。术后，患儿呼吸困难明显改善。

北京朝阳医院能开展支气管镜灌洗术，得益于北京市医院管理中心儿科学科协同发展模式的推动。

“儿童支气管镜技术对探取患儿呼吸道异物、诊断呼吸道疾病具有重要作用。”首都儿科研究所附属儿童医院呼吸内科主任医师曹玲介绍。近年来，她一直被派到北京朝阳医院儿科工作。

记者近日从北京市医院管理中心相关媒体沟通会上获悉，近3年来，在这一发展模式的推动下，北京市18家市属医院儿科打破“围墙”、整合资源，呈现出快速协同发展、创新的良好态势。

机制创新

巧织儿科便捷诊疗网

据北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦介绍，和全国很多地方一样，儿科诊疗需求大、医疗资源短缺与不均等难题也困扰着北京市。同时，加速儿科科技创新和学科发展也势在必行。面对上述问题，按照北京市医院管理中心的统一领导和部署，2017年10月，北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院联合牵头，18家拥有儿科的市属医院组建成立了北京市医院管理中心儿科学科协同发展中心。

“不破不立。成立儿科学科协同发展中心，首先要打破医院的‘围墙’。”据该儿科学科协同发展中心主任、北京儿童医院院长倪鑫介绍，首先，北京儿童医院和首都儿科研究所附属儿童医院这两家牵头单位将学科建设与优势互补紧密结合，结合各单位的优势特色和发展需求，将各医院儿科医疗资源整合为一盘棋，向协同单位成员提供疑难病诊治的便捷预约、会诊、转诊、特殊检查检验等绿色通道，力求提升各院儿科诊疗水平，实现京内患儿便捷就近就医、儿科综合实力全面提升。

在此机制下，以呼吸科见长的北京朝阳医院实现了儿科呼吸与皮肤病诊治的全面升级，儿童肿瘤救治基础较好的首都医科大学附属北京世纪坛医院实现了该专项救治能力进一步提升，首都医科大学附属北京天坛医院完成新生儿病区筹建，清华大学附属北京清华长庚医院完成儿科急诊筹建，首都医科大学附属北京同仁医院逐步打造完善的新生儿诊疗平台……

3年间，两家牵头单位加强外派人员遴选、考核，以成员单位发展基础为出发点，根据儿科发展方向及覆盖区域儿科就医需求，制订适宜的学科建设方案，填补成员单位学科、技术以及病种收治等方面的医疗空白。

除了“补强”，还要联动盘活资源。据介绍，为实现病人少跑路、救治多提升，协同发展中心筹建了远程会诊中心、转会诊平台和新生儿转运平台，实现患者诊疗信息院际间实时传输，保障转院接诊、收治患者双向无缝衔接且安全高效，截至今年6月共转运危重新生儿1111人次。同时，成员单位还打通院际间采供互通平台，积极推动儿童自制剂院际间调配使用，很多院内制剂“明星小药”实现了跨院调剂，受到患儿家长的一致好评。

此外，协同中心各成员医院间的深度医疗合作，如联合查房、疑难病例讨论、远程会诊，推广临床诊疗方案、临床路径、儿科质控和培训等，也在不断提升着北京市儿科医疗水平。（下转第3版）（上接第1版）

共建共享

用好优质科教资源库

从临床诊疗入手“补强”，是为了破解眼前儿科困局；而要从长远可持续提升儿科质量，还需要注重科教建设，为发展提供源源不断的动力。

据北京市医院管理中心儿科学科协同发展中心秘书长、首都儿科研究所常务副所长谢向辉介绍，在科研方面，协同中心已建立市属医院“院际间”儿科科技资源共享共建模式。两家牵头单位已共享54台大型科研仪器平台设备，成员单位可通过电话预约使用，仪器平台整体年服务时长达2万个小时，服务课题项目达百余项，助力协同成员单位科研水平的提升；已开放共享儿童样本库资源共享平台，中心内部可申请样本查询，实现多中心样本、标本存储；已开通儿科文献信息资源共建共享服务，定期举办科研方法学培训、多样化学术交流活动等。

在教学方面，据北京市医院管理中心科教处处长潘军华介绍，协同中心目前已完成跨院教学专家库的建立，先后举办儿科住院医师规范化培训18场、儿科住院医师能力技能大赛两场、儿科住院医师能力考核6场、儿科住院医师师资培训研讨班4场，累计2000余人参与。

同时，以协同中心为依托，各成员单位还创新儿科继续医学教育数字化资源建设与共享工作，建立了教学资源网络共享平台。“早前，住院医师临床思维能力训练课程均以线下教学形式开展，受距离及工作时间的限制，大家积极性并不高。教学资源网络共享平台建成后实现了网络直播、同步分享，突破了时间、空间的限制，教学参与度和积极性明显提升。”潘军华说。

据不完全统计，截至目前，北京市属医院有1747名儿科医生，较协同中心成立之初的1482名，增加了近18%。市属医院儿医团队在不断壮大的同时，各项业务能力水平也在稳步提升。

做细做优

助力学科取得更大进步

3年的抱团发展，让医院看到了成果，也干劲十足。“下一步，将重点围绕北京朝阳医院儿科的新生儿、呼吸等专业，在医疗服务、人才培养、科学研究、平台搭建和资源共享等方面开展全方位的交流与合作。协助朝阳医院申报医疗机构执业许可证中小儿外科诊疗科目的增项，重点发展小儿外科，尤其是普外、泌尿专业常见病、多发病和急诊的救治能力。儿童支气管镜等技术还需要提升，今年要继续接受该院医生到首儿所进修学习。”从宏观到细节，谢向辉已经有了清晰蓝图。

据悉，协同中心目前正在开展儿科医疗服务能力评价指标体系建设，从住院综合服务能力、学科发展均衡性、病种质量、负性事件等方面对各单位儿科专业医疗服务能力进行分析和评价。协同中心还将在更多市属医院儿科实施类似北京朝阳医院儿科的针对性发展规划。

“学科协同发展是一项开拓性工作，是创新管理、探索新模式的试验田。希望协同中心继续深挖学科创新点，聚焦学科交叉与融合，探索制定精准绩效考核评价体系，同步发展信息互联互通和医学数据库建设，助力儿科学科取得更大的进步。”潘苏彦表示。（记者 崔芳）