“妇女儿童健康素养提升计划·儿童健康素养提升项目”在京启动

为推进妇幼健康促进行动，提高妇女儿童健康水平，10月21日，“妇女儿童健康素养提升计划·儿童健康素养提升项目”启动会暨第一阶段工作部署在京召开。中国人口宣传教育中心主任姚宏文，北京安定医院主任医师郑毅，山东大学齐鲁儿童医院主任医师赵冬梅，北京儿童医院主任医师崔永华，项目支持平台方寸医生创始人陈翔等出席会议并致辞。

与会专家现场倡导了“儿童时期对疾病进行早期科学干预，是维护和促进儿童健康最根本、最经济、最有效的手段”这一重要理念。

姚宏文指出，儿童健康素养提升项目以多动症、抽动症等儿童面临的健康问题为切入点，作为“妇女儿童健康素养提升计划”的子项目，旨在有效提升儿童健康素养水平，预防和减少疾病发生发展，提升疾病治疗管理质量，促进家庭幸福与社会和谐，助力健康中国建设。

北京安定医院儿童精神科专家，主任医师郑毅指出，心理健康从儿童抓起，关注全生命周期的心理健康管理很重要。另外解决专业人员人才匮乏问题，提升全社会的健康意识，是防治的关键。

山东大学齐鲁儿童医院主任医师赵冬梅在现场讲座中表示，儿童多动症是一种常见于儿童时期的神经发育障碍疾病，主要表现为与年龄不相称的注意力易分散，注意广度缩小，不分场合的过度活动和情绪冲动，并伴有认知障碍和学习困难，智力正常或接近正常。目前我国多动症儿童群体庞大但就诊率低。家庭环境对于治疗儿童多动症起着非常关键的作用，很多家长缺乏判断孩子是否存在多动症的风险，无法区别“调皮”与多动症，因此不能帮助存在潜在风险的孩子及时就诊。另外，儿童在治疗的同时，家长也需要接受心理培训，以便给孩子提供更好的康复环境，帮助孩子健康成长。

据北京儿童医院主任医师崔永华介绍，儿童抽动症是一种起病于儿童时期、以抽动为主要表现的神经精神疾病。其临床表现多样，可伴多种共患病，部分患儿表现为难治。临床数据表明，约半数抽动症患儿共患１种或多种共患病。其中以共患多动症最为常见。共患病增加了疾病的复杂性和严重性，影响患儿学习、社会适应能力、个性及心理品质的健康发展，给治疗和管理增添诸多困难。如果家长在日常生活中发现孩子出现不自主的频繁眨眼，耸肩等行为，需要考虑带孩子到医院排查抽动症，早诊断早治疗。同时，崔永华建议家长在就诊之后一定要积极配合治疗，按照医嘱定期复查，抽动症的治疗随访是非常重要的一项内容，关系到治疗的效果。

东南大学禹东川教授认为，除医院的有效治疗外，医院与学校相互配合也非常重要，让疾病的认知过程走进学校，能够起到更好的普及教育作用。

项目支持平台方寸医生创始人陈翔表示，方寸医生致力于儿童健康事业的推动，关注多动症抽动症儿童，一直秉承着为多动症抽动症儿童提供专业的管理服务的理念，积极践行企业社会责任，为中国健康事业的发展助力。

此次项目的宣传大使、著名演员张晓龙还在会上发起了“关注多动症、抽动症儿童，关爱儿童健康成长”的倡议。

中国人口宣传教育中心石琦副主任现场对项目第一阶段工作进行了部署，她希望通过此次项目的不断深入开展，能够配合妇幼健康促进行动，推动妇幼健康事业迈上新台阶。

儿童健康素养提升项目，由国家卫生健康委妇幼健康司指导，中国人口宣传教育中心主办、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心支持、方寸医生提供支持平台。据悉，该项目首批将在全国10个地区开展试点工作，通过广泛开展宣传教育活动、疾病筛查、长期随访管理、医师培训等方式，增强多动症、抽动症等儿童养护人的健康素养，提升医务人员的专业技术水平和服务能力，营造良好的社会氛围。未来三年，该项目还将逐步扩展，切实提升儿童健康水平。