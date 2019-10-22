大肠癌爱“挑”这7类人群
近年来,大肠癌的发病率逐年攀升,50岁左右为主要发病人群。由于生活节奏快、工作压力大,加上不规律的作息和不良饮食习惯,30岁左右的年轻人患上大肠癌也已经不是什么新鲜事。
早期易与痔混淆
发现多是中晚期
在肠癌早期症状中,便血是其重要症状,极易与痔疮、肛裂、肠息肉等疾病的出血相混淆。临床上大部分肠癌患者都到了中晚期,追问病史,都曾有过便血疼痛、腹疼、腹泻等症状,以为是痔疮、肠炎等疾病,未能及时就诊,延误了治疗。
中华中医药学会肛肠分会理事、济南五洲医院主任袁宇驰表示,结直肠病变自然史可达5年-10年,如能在癌前病变阶段查出,就能早发现早治疗,花费也少,因而早期筛查最有价值。事实上,一个晚期患者的治疗费,足够做几百次早期筛查。
这几类人
再忙也要抽空做筛查
大肠癌是极少数可防治的恶性肿瘤,早期生存率可高达90%。但袁宇驰主任却遗憾地表示,临床上80%的大肠癌发现时就已是中晚期,近半数患者生存期不超过5年。“大肠癌早期筛查意义重大。”袁宇驰主任强调,以下7类大肠癌高危人群应尽早排查肠癌:
1.40岁以上人群;
2.有痔疮和长期便血;
3.直系亲属有结直肠癌病史;
4.长期有慢性腹泻持续超过3个月;
5.大便异常,且持续一段时间;
6.有慢性阑尾炎、胆囊炎或已切除阑尾和胆囊的;
7.曾得过大肠息肉的患者,肠道恶变率更高。
公益惠民
拨打电话肠癌免费筛查
“没有明显症状,易与痔疮、息肉等混淆,是早期肠癌被忽视的最大原因。”袁宇驰主任表示,肠癌除非早期筛查,否则很难早期感知,若等有了明显的肠梗阻、腹痛等症状,多是中晚期。
为实现大肠癌早诊早治计划,保障市民肛肠健康,即日起,济南五洲医院继续开展“大肠癌免费筛查”公益活动。袁宇驰主任介绍,一个晚期肠癌患者的治疗费用,足够做几百次早期筛查了,市民完全可以趁机做一个免费的筛查,尤其是大肠癌高危人群。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn