错误的爱护正在毁坏我们的眼睛

世界卫生组织近期发布了第一份《世界视力报告》，报告指出，全球视力损伤或失明人数超过22亿，其中至少10亿人的视力损伤问题本可预防或尚待解决。我们常说要像爱护眼睛一样爱护我们的水资源，像爱护眼睛一样爱护我们的生态环境，像爱护眼睛一样爱护我们的品牌，像爱护眼睛一样爱护……但我们真的爱护我们的眼睛吗？我们给予眼睛的“爱”又有哪些是对的、哪些是错误的呢？中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室的蔡建奇说，他们机构研究光对人体的生物机理影响，通过科学、客观、定量的方法和指标把“健康”这个难以具象的概念具象化、标准化。 选自CC讲坛公众号 有删节

主讲嘉宾

蔡建奇：中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室主任 研究员

1 关于“视疲劳”

“视疲劳”的描述太主观，我们把它“定量”了

谈及眼睛健康的时候我们经常讨论到视疲劳问题。我们现在不管是显示、照明、眼镜，甚至眼贴，只要和护眼相关的产品，都会冠以“抗疲劳”或“眼舒适”。但作为近视的重要诱因之一，视疲劳的机理如何？视疲劳如何定量？产品缓解视疲劳的效果如何？这些却鲜有人能说得清。

传统视疲劳的评价基本采用主观评价，比如要验证一款护眼灯缓解视疲劳的效果，先找十多个人，让这些人在灯下进行一段时间的阅读或书写，然后让他们根据自己的感觉打出分数，最后统计分析得出结论。但是这样的主观评价易受情绪、环境等因素的影响，从而导致这样得出的评价结果不准确也不稳定。包括国外的产品评价也存在同样的问题，只能说明累不累，不能说出疲劳的程度。所以我们不能迷信在国外就能买到符合自己的缓解视疲劳的产品。

我们（中国标准化研究院视觉健康与安全防护实验室）是2011年开始系统研究视疲劳的。 为了客观定量评价视疲劳，我们通过近一万人以上的视觉生理实验，建立了结合视觉成像质量和睫状肌调节能力并参考个体眼结构差异等一系列生理指标的可观的、定量化的视疲劳评价模型。这是一个依托地域、人种、制度的不同，制定出的符合中国人种的模型体系，我们将它命名为VICO，即视觉舒适度的缩写。它是从人眼视功能角度客观量化评价照明、显示、眼镜产品对于人眼视疲劳影响的模型。

2 关于教室照明

我们黄种人照明需要更多更强的光

可喜的是，截止到今年的6月，我们中国人制定的VICO评价指标/评价系统，获得国际标准化组织ISO、国际照明学会CIE以及国际半导体照明联盟ISA等国际标准化、学术及行业组织的高度认可，并已形成多项国内外标准，现有产品中已开始使用VICO值作为量化评估产品护眼效果的指标，常规而言对于黄种人具有较好护眼效果的产品，VICO值一般应小于2。

比如家长们都关心的教室照明问题，现行的国标对于桌面水平照度的要求基本为＞300lx，该指标是基于ISO 8995-1：2002《工作场所照明要求第一部分：室内照明》的照度要求。但是不可忽视的是ISO 8995-1对于照度的要求是基于白种人的生理特征制定的。

然而中国人属于黄种人，我们在生理特征上与白种人存在着显著的差异，白种人的瞳孔大小约为6毫米~8毫米，而黄种人的瞳孔大小约为3毫米~5毫米，此外我们的黑眼睛色素耐光性远高于白种人的蓝眼睛、绿眼睛色素耐光性，因此我们需要更多更强的光。

那么结合四百人的生理实验，我们的VICO黄种人模型给出的答案是500-750lx照度，较300lx照度的VICO值更优，即这一照度下黄种人的视疲劳程度最低，最适于中国人眼的生理特性。

目前我们的这项研究成果已被ISO所采纳，作为东亚人种的照明指标要求纳入了正在修订的ISO 8995国际标准中，同时我国近视防控的相关国家标准中也采纳了这个指标要求。

3 关于高度近视

家长应关注孩子眼轴长度是否增长过快

2018年8月28日，教育部、国家卫健委等八个部委正式公布了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，目前全社会都已经行动起来进行近视防控，但是要想真正过程顺利结果完美，我认为有些方面还要特别注意。

比如对于近视的认识问题，近视一般分为角膜性近视和眼轴性近视，角膜性近视通常不会转变为高度近视，而眼轴性近视则多为高度近视。眼轴长度类似于镜头的焦距，正常人的眼轴长度约为(24~24.5)毫米，眼轴长度每增长1毫米约等于300度的近视增加。一般将超过26毫米、且近视度数超过600度的人群称为高度近视人群。

事实上，根据我们近两年在国内多个省市进行的实验数据分析，我们国家青少年的高度近视易发趋势已经十分明显了。因此青少年在进行视功能检查时，需要专门对角膜曲率/角膜屈光和眼轴长度进行测量，如果进入青春期前的青少年其眼轴长度已超过24.5毫米以上，家长需要特别关注并考虑采取干预措施以防止其转为高度近视。

为什么要重点讲眼轴性近视和高度近视，是因为高度近视患者，眼轴过度拉长，容易导致眼球组织受牵拉变薄，到一定程度时可能引起眼底损伤，发展为病理性近视,从而引发视网膜裂孔、视网膜脱离、黄斑变性等,甚至可能导致失明。

家长最好每年两次带孩子到医院去做检查，一个是眼轴长度，一个是角膜屈光，因为一旦发现你的眼轴长度快速增长，我们是需要想各种办法去干预的！

我们对眼镜有太多的误区，我曾经听到很多家长跟我讲，让自己孩子上课的时候戴眼镜，下课的时候把眼镜摘了，认为孩子不戴眼镜就不是近视，其实我们的眼睛使用的时候是不断地视远视近，这就会加剧眼睛的疲劳值，使孩子的近视度数不断加剧，导致孩子从角膜性近视转化为眼轴性近视。

4 关于验光

青少年首次验光必须散瞳

比如青少年验光的问题，除了我们上面提到的青少年在进行视功能检查时，需要专门对角膜曲率/角膜屈光和眼轴长度进行测量。青少年首次验光还需要采用散瞳验光。

很多的青少年在12岁以下，他们的睫状肌的调节能力是极强的，很多孩子可能在早上是一个远视眼，到下午很累的时候就变成一个近视眼。我们为什么要进行散瞳？散瞳的医学术语叫做睫状肌麻痹手术，就是要麻痹睫状肌，从而准确地测量出我们人的屈光状态。青少年的眼睫状肌调节能力极强，散瞳验光可以麻痹睫状肌从而准确验出青少年的真实屈光值，如果不采用散瞳验光，直接使用电脑验光，很容易出现验光不准，造成近视度数测不准，假性近视误诊为近视等问题，因此青少年首次验光务必散瞳验光。

5 关于预防近视

户外接受自然光的运动很重要

“室内运动能代替户外运动”——这个是不对的，户外运动因为有自然光是很重要的。

最后跟大家强调的就是自然光的问题，事实上工业时代前的千万年，人类生活在一个变化的环境下，我们对于这种光线的适应已经进入到我们的基因里，也就是说是“基因适用性”。同时在自然界中是可以回归到我们最本体的一种状态，就是视远的状态。

因为近视的高发很重要的是视近过多的原因，在自然界中我们更多的可以视远，同时自然光和我们的眼生理组织可以产生有效的光化学反应，它可以加固巩膜从而抑制眼轴的增长，对于控制近视可产生极大的效果。