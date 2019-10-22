胃疼医胃、胆疼医胆，都不如早点睡觉

曾经有十年的光景，我一直是凌晨三点以后睡觉。这样熬了几年，最早的时候，并没有觉得熬夜对健康有多大伤害。

那些健康言论，什么“夜里胆经十一点开始工作”“熬夜加大猝死概率”，感觉都是耸人听闻，我全部当成耳边风。

反正也不困，玩游戏，刷手机，样样让我心情愉悦。能宅就宅，几年下来，爱感冒，免疫力很差，但也没有觉得这些亚健康状态跟熬夜有什么关系。

当我在镜子中看见第一根白头发，经常性开始低烧，胆囊、胃都出了问题的时候，我还觉得：“这只是倒霉而已，跟我的生活方式有什么关系吗？”

直到我暴饮暴食、颠倒黑白作息，彻底病了。

有一天下午四点半，我捂着疼痛的胸口，感觉要坏，就是多吃了一口鱼惹的祸，接下来腹部开始胀痛，感觉自己的脸好像疼绿了。

我像个石头人，到了咒语时间开始石化，猫着腰，不是蹲着也不是站着，好像尬舞的样子，一直摆着一个架势。冷汗顺脸颊淌下来，摔到地面上，心里在翻腾：“我会怎么样？”

疼痛在加剧，我的脸还是绿的吧，要不就是蜡黄蜡黄的？我几乎可以猜得到自己的丑样子。我只能疼得在地板上，晃晃悠悠来回走着，不能坐下来。汗流浃背，感觉棉T恤已经被汗湿透了。

我还在奔跑的思维异常清晰：我现在疼的是啥程度，什么时候可以结束？会不会升级？有没有异常？我需要马上做什么？我需要什么样的帮助？我不能倒下，我得马上下楼，在天黑之前去医院，晚上我一个人在家，要是现在问题不解决，我没法应付。

想好了，找了两片阿托品吃了，我看说明书上写着1~2片，总觉得两片来得更有把握，至于它的副作用，等先止了痉挛的疼痛再说，尽管说明上也标明阿托品对胆疼效果有限。聊胜于无。

平常懒撒如蜗牛的我，一下子迅速行动起来，前几天半夜检查的结果，B超、胸透、血常规化验单、尿检化验单呼呼塞进口袋，给自己带了一保温杯热水，怕一会汗消了，浑身冻透。穿上轻羽，是的，现在九月天，我穿着薄的羽绒衣。一会打上点滴会更冷，可我没有体力换了。

走到门边，感觉自己有一点晕，想要呕吐，没什么可吐，没吃什么，吐啥呢？我的思想一直没停滞，我心里在想：“我这幸好是汉子，要是个弱女子，还不早晕倒了？”

运气还好，后来我神勇的老妈赶来，与我在医院门口汇合，之后找到一位医生朋友，开了“绿色通道”，得到了他真诚的帮助。就在上二楼去找B超、猫着腰爬楼的时候，一只脚丫子刚迈上台阶，感觉好像胆里的小石子落底儿了，忽然脸就不绿了。然后汗就开始退下去，我开始觉得冷。

打上点滴，朋友两口子放心地走了，我已经冷得像一块冰，颤抖中。

说实话，自打生病之后，我人性化多了，给人家的评论不再是刻薄无理的了。很多人说生病的人矫情，要坚强坚强，坚强个什么劲儿？疼得要死要活的，就等熬个亮堂，在疾病和疼痛面前，人没有尊严，只有装，装作自己不抓狂。

赶紧许诺：老天爷呀，等我好了，一定不熬夜，一定少食多餐，一定不宅在家里，一定多出去走走锻炼锻炼，这是最后一次放任自己，快让我好吧。

终于胆痛发作完了，不疼了，我也显得正常多了，看见窗外城市灯火莹莹闪烁，想起那句：“吾几赴死而生，今始觉生之灿烂。”

看来，胃疼医胃、胆疼医胆的事儿不要去做，什么都不如早点睡觉，养成一个健康的生活方式，比什么都靠谱。(于非让)