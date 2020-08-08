停车开空调睡觉可能致命

近日，一则新闻令人揪心：深圳市一处阴凉的路边，工作人员巡查时发现，一辆小轿车里有睡着的女性，近1小时内一直关窗开着空调，怎么也叫不醒。民警、120等破窗，现场抢救半小时，仍没有救活。这种情况不是第一次发生，不光酷暑天，冬天也有类似悲剧发生。车里开空调睡觉，为什么会致命呢？

此问题要归咎为一氧化碳中毒。这种气体无色无味，被人体吸入后会抢先与运送氧气的血红蛋白结合，使血红蛋白丧失运输氧气的能力，影响氧气的供给和利用，引发头晕头痛、憋气等症状，最终人会因大脑缺氧而失去意识，导致死亡。汽车发动机启动时，产生大量一氧化碳。停在路边，一氧化碳笼罩在汽车周围，开空调时就会把它吸到驾驶室内。时间长了，车内一氧化碳浓度过高，人在清醒状态也会引发中毒，睡着后更会导致浑身无力，发现不及时有致命风险。同时，人体呼出大量二氧化碳，在密闭车内导致氧气逐渐减少，往往几个小时后产生头晕倦怠的症状。

停车开空调，最好把车窗摇下来通通风。若产生昏昏欲睡的感觉要警惕，这很可能是一氧化碳中毒初期的表现，最好下车活动一下。▲