骨质疏松 补钙就够了吗？

木陈变朽，人老骨脆。随着老龄化的加剧，骨质疏松已成为困扰中老年人群的主要疾病。有的老年人因为打了一个喷嚏，开始出现背痛、胸痛，且持续不能缓解，最终到医院检查为椎体压缩性骨折。还有的老年人因为在洗手间摔了一跤，因为摔得很轻，就在家休息了两天，自认为没什么大碍，就是走路屁股有点疼，到医院检查却是股骨颈骨折。

在老百姓看来，骨头就应该是很坚硬的，怎么可能打个喷嚏、不小心跌倒或者扭一下腰就骨折呢？今天，重庆市江津区中医院骨二科主任魏东华为大家讲一下关于骨质疏松的那些事儿。

骨质疏松是什么？

骨质疏松是一种随着年龄增长而导致骨量减少、显微结构异常、力学强度下降而容易发生骨折的一种全身性骨病。在中医上，骨质疏松习惯性称为“骨痿”或者“骨痹”。

中医认为，骨质疏松症是一种涉及多脏腑、多因素，长期、共同导致的慢性全身性疾病。魏东华指出，骨质疏松症的病因病机可以归纳为肾虚精亏、正虚邪侵等，并与中医肝、脾等脏腑功能密切相关，病性有虚有实。骨质疏松的治疗是一个长期的过程，需要首先治其标，标本兼治，治标的同时不能损伤正气。

防治骨质疏松不要盲目补钙

提起骨质疏松，很多人第一反应就是补钙。魏东华指出，骨质疏松的防治是一个系统、复杂的防治过程。虽然说人体骨骼会因为钙和维生素D的缺乏导致骨质疏松，但是部分骨质疏松是跟绝经、年龄增长这些不可控的因素相关，也可能因一些慢性疾病或者是服用了很多影响骨代谢的药物导致的，所以不仅仅是缺钙导致了骨质疏松。从治疗上来说，治疗骨质疏松的药物主要是能增加骨密度，降低骨折风险的药物，从这个角度来说，补钙只是一个基础措施，提供给治疗过程中骨骼中骨密度增长需要的原料。要想彻底防治骨质疏松，调整饮食、合理用药、坚持锻炼、做好防护，这些措施都要有。

骨质疏松并非是老年人的“专利”

骨质疏松还分为原发性、继发性和特发性三种。原发性骨质疏松主要包括老年性骨质疏松和绝经期后的骨质疏松，这一类型的骨质疏松是老年人多发；而继发性骨质疏松则有多种因素，如长期应用糖皮质激素、长期饮酒，伴有甲状腺功能亢进、糖尿病、骨髓瘤、慢性肾病、长期卧床等，这一类型的骨质疏松就可发生于各种年龄层人群；而特发性骨质疏松包括青少年骨质疏松症、青壮年骨质疏松症、成人骨质疏松症、妊娠期及哺乳期骨质疏松症，这一类型以年轻人多见。

“人体骨骼中的矿物含量在30多岁时达到最高，医学上称之为峰值骨量。峰值骨量越高，就相当于人体中的骨矿银行储备越多，到老年发生骨质疏松症的时间越推迟，程度也越轻。30岁以后，随着年龄增长、运动量减少、激素水平降低，骨骼会逐渐变脆弱”魏东华强调，出现骨质疏松的症状时，一定及时就医。而且，预防骨质疏松最好就要趁年轻，从现在就开始，远离不良的生活习惯，好好养护，及早预防骨质疏松症的发生。

喝骨头汤能防止骨质疏松？

“实验证明同样是一碗的量，牛奶中所含的钙，远远高于骨头汤。骨头汤里溶解了大量骨内脂肪，经常吃不仅容易发胖，还可能引起其他健康问题。”魏东华指出，成人每天喝杯牛奶，吃二两豆腐，一斤绿叶菜外加虾皮芝麻，足以保证膳食里有足够的钙了。同时一天晒10~30分钟太阳（视阳光强弱而定）且不覆盖或涂抹防晒霜，可以把体内的胆固醇转成足量维生素D。如果不是高危人群，不需额外服用钙片或维生素D补剂。

适量运动有益骨质疏松防治

患了骨质疏松不意味着要停止运动，事实上，规律而恰当的运动能降低发生骨折的风险。魏东华指出，坚持锻炼对于预防骨质疏松很有好处。运动不仅可以促进钙在骨骼中的沉积，提高性激素水平，有利于骨的形成，还可以增加关节肌肉的力量和灵活性，减少因跌倒而引起的骨折等。运动负荷不仅可以使变疏松的骨骼骨量增加，而且适当的户外活动可促进皮肤合成维生素D，增加肠道对钙、磷的吸收

年轻人可多做负重性运动，努力锻炼肌肉。在家可以做支撑自己身体的俯卧撑和平板，出外可以散步慢跑跳个舞，举重和哑铃操都是不错的训练方式。老年人可选择五禽戏、简化二十四式太极拳、八段锦等，每周可2~3次，每次30~45分钟。

“不过运动时还是安全第一，不要盲目进行不熟悉的运动，也不要一味追求多运动，可以从自己感觉舒服的运动开始，逐渐增加运动强度。”魏东华强调。