身高变矮三公分 警惕“惹上”骨质疏松

骨质疏松的主要患病人群为中老年人，其流行范围非常广泛，65岁以上几乎有三分之一的人会患骨质疏松，大部分是女性，其所带来的首要危害是骨折。

骨质疏松分为原发性骨质疏松、继发性骨质疏松。原发性骨质疏松的主要诱因包括绝经、年龄和特发因素。另外，消化功能障碍，各种营养素、营养成分的吸收降低，尤其是钙和维生素D，也易引起骨质疏松。此外，还有一些内分泌代谢的激素、免疫因子等，都会在体内起作用，导致体内骨代谢失衡。

继发性骨质疏松易侵犯年轻人，很多疾病都是其诱因，如内分泌代谢疾病、糖尿病、甲状腺疾病、甲状旁腺机能亢进、风湿免疫病、消化系统疾病、肾病等。此外，很多药物容易导致骨质疏松，如糖皮质激素，若患者长期服用该药物时未服用抗骨质疏松的药物，则易导致骨质疏松。

专家指出，人体骨骼中有两种主要的细胞，一种是成骨细胞，另一种是破骨细胞。成骨细胞就像盖房子一样，将骨质垒起来，而破骨细胞就是要将其破坏。成骨细胞和破骨细胞二者形成代谢，破骨细胞把旧的骨质破坏掉，成骨细胞再产生新的骨质。人体的骨骼就是这样不停地进行新陈代谢，旧的去除、新的增加，在这样的情况下，随着年龄的增大，人体破骨细胞的活性会远远超过成骨细胞的活性，其对骨骼的破坏会远远增加，这样就会逐渐导致骨质疏松，最后引起骨小梁变细。对于人体的正常骨来说，骨小梁是很粗大的，骨小梁之间的连接是很粗壮的，等骨质疏松时，骨小梁就会变细、变脆，在轻微的外力下就容易被压扁。

骨质疏松都有哪些症状？在早期时，骨质疏松是没有临床表现的，属于一种轻悄悄的疾病，所以也被称为“沉默的杀手”。只有发生骨折了，患者到医院看病才会被发现。

值得注意的是，骨质疏松会导致身体的椎体缩小，同时还会导致驼背。生活中，如果发现身高变矮三公分，就应当去医院检查一下是否存在骨质疏松的可能。

受访专家：中国人民解放军总医院第八医学中心全军骨科中心骨内科主任、主任医师王亮