方便速食汤,营养很有限

受访专家：山东营养学会理事、济南大学营养学副教授 綦翠华

汤在中国人的养生文化中占有重要地位。据统计，中国平均每人每周消耗4.6份汤，每年全国消耗3200亿份汤。速食汤因为食用方式简单、储存方便、保质期长等优势备受欢迎。然而，其营养价值如何？能不能替代传统的汤呢？

速食汤种类繁多

《生命时报》记者走访超市时发现，速食汤种类繁多，多以蔬菜汤为主，例如紫菜蛋花汤、紫菜芙蓉汤、西红柿蛋花汤等，还有的是地方特色，例如胡辣汤、酸辣汤等。记者查看营养标签发现，除了原材料，速食汤添加了食盐、鸡粉、白砂糖以及谷氨酸钠等调味料，有的还添加了淀粉。一份素菜汤的钠含量为400~750毫克，胡辣汤、酸辣汤等每份在3000毫克左右，有的甚至高达4835毫克。

一位正在挑选速食汤的女士告诉记者，她每天都要喝一两碗汤，但有时太忙没法自己做，速食汤方便食用，味道很好，看着原料也挺丰富，因此会经常选购，补充一些营养。也有消费者不太认可速食汤，“家里紫菜、菠菜、鸡蛋都是现成的，这个（产品）没必要。”

含盐不少，营养有限

山东营养学会理事、济南大学营养学副教授綦翠华介绍，速食汤含有一定量的谷氨酸钠、5'-呈味核苷酸二钠，这些添加剂有特殊的鲜味，能让汤更好喝。日常生活中的鸡精、味精、酱油等提鲜调味品中也含有此类添加剂。需要说明的是，在速食汤中按照国家标准添加，不会对健康造成危害，消费者不必担心。

但是，速食汤里的盐含量值得大家关注：中国营养学会建议，每人每天盐的摄入量不超过6克（1克盐相当于400毫克钠），然而，一份胡辣汤或酸辣汤就含有3000毫克钠，这对于高血压患者和肾病患者非常危险。另外，指望通过速食汤补充营养的想法不现实，其每份蛋白质含量为2~3克，而一个鸡蛋的含量为7~8克，并且速食汤里的维生素和矿物质含量也很少。有些肉汤用的是肉或骨头的提取物，更无法达到补充营养的效果。因此，速食汤不能代替传统汤类。

选速食汤注意三点

如果特别喜欢速食汤，建议在选择和食用时注意以下几点：第一，首先要注意致敏成分，例如虾、豆制品等，如有过敏不要选择。第二，尽量选择素菜汤品，钠含量越低越好，并配合酱牛肉、豆干、新鲜果蔬、粗粮等营养丰富的食物一起食用。第三，如果选择了胡辣汤等较重口味的产品，酱包最好只放1/3或一半，或者多加水与家人朋友一起分享，还可以添加一些其他食材，让汤的营养更丰富。▲