案例：最近，门诊来了一位小伙子，诉说会阴部各种不适，如阴囊潮湿、尿不尽、腹股沟胀痛等，非常苦恼。问诊后了解到，这个小伙子平时不喝酒不抽烟，也没有其他不良嗜好。大夫进一步询问才知道，他是做计算机行业的，每天坐在电脑旁长达十几个小时，经常忘了喝水和上厕所。现在得了病，坐上10分钟，会阴部就会胀痛难耐。

现在的社会，很多职业都需要在办公室使用电脑或长期伏案工作，久坐会让盆腔底部长时间受到压迫，给男性健康带来不少危害，以下危害最甚。

一、久坐让盆腔底部血流速度减慢，循环欠佳，出现盆腔底部充血。中医讲血液瘀滞，而男性的前列腺正好位于会阴部，最接近盆腔底部，这就会造成前列腺持续的充血状态，容易导致前列腺炎，引起会阴部坠胀痛、尿道滴白、尿分叉、尿不尽等。

另外，久坐的人往往忘记上厕所，排尿不及时，很容易出现尿液反流，也会导致前列腺炎。

二、盆腔局部血液循环变慢，导致温度升高，有可能对睾丸造成一定伤害。睾丸和其它腹腔内的脏器不同，之所以“孤悬海外”，就是因为它所需要的温度要比其他器官低，一旦局部温度高了，睾丸的生精功能就会受到影响，可能出现少精、弱精的情况，从而降低男性的生育成功率。

除了上述两个主要危害，久坐的人还可能出现腰椎间盘突出、颈椎病等。长时间盯着电脑、书籍、电视等，也会出现视疲劳，中医讲会伤肝耗血。

要避免久坐致病，关键在于预防，也就是养成良好的生活习惯。建议无论何种职业，一般坐着超过1个小时，必须起来活动至少60秒，以促进血液循环。如果能伸伸懒腰，拍打几下腰部和臀部，那就更好了。

对于长途司机来讲，即使不太方便起来活动，也要在保证行车安全、下肢不动的前提下，尽可能抬高并扭动一下臀部，降低血液瘀滞的程度。

如果出现前列腺炎和少弱精等问题，需要到医院及时治疗。建议中西医协同综合治疗，采用辨证论治，给予中药、针灸、火罐等综合治疗措施，必要时配合西药治疗，并给予患者健康指导，以达到最佳治疗效果，最大程度降低复发可能。▲