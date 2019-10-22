鼻炎四兄弟，性格各不同

受访专家：西安市第四医院耳鼻喉科主任医师 罗家胜

秋天来了，鼻炎家族也开始兴风作浪，这个家族有“四兄弟”比较出名，脾气坏得各有不同。西安市第四医院耳鼻喉科主任医师罗家胜表示，了解他们都分别是什么脾气，才能知道该如何应对。

鼻炎界的大哥——急性鼻炎，是由于受到病毒感染引发鼻腔黏膜的急性炎症，看似高深莫测，但他有个外号叫做“感冒”，相信大家就熟悉了。大哥性子急，患者只要发病，就会有打喷嚏甚至发烧等症状出现。如果患者最近太累或者情绪不佳引起身体免疫力低下，大哥脾气马上发作，其病程较短，一般7~10天；有时候大哥脾气没缓过来，细菌感染又来添乱，就可能表现为鼻子干燥。有些患者被这位大哥“欺负”后，还可能出现全身的疼痛，有人则会流清鼻涕，还并发过敏性结膜炎，鼻子痒的同时，眼睛也痒。小朋友还会出现消化道症状，比如拉肚子。有人在感冒几天以后，出现嗅觉变化、说话声音改变，并出现了流脓鼻涕的情况，那么不要担心，其实这就是到了这位大哥要离开你（快痊愈）的时候。急性鼻炎有传染性，罗家胜说，老百姓用醋熏一下的方法是有效的，另外如果有人得病，病人作为传染源要戴口罩并保持家里通风。在感冒初期患者要多喝水，保证足够的睡眠时间，清淡饮食。

二弟慢性鼻炎是换季时的常客。二弟性子慢，患者一旦被二弟“盯上”，患病时间比较长，一般超过一个月；如果伴随鼻腔黏膜的症状，还可能合并鼻窦炎。二弟的慢性子也归因于其病因太多——大多是由于大哥急性鼻炎在患者身上赖着不走导致其反复发作，迁延形成；还有的是鼻甲骨肥大导致病人呼吸不畅，此为结构性鼻炎，首选手术治疗；另外，鼻窦炎反复刺激、甲状腺功能低下、职业病和生活环境中的粉尘对鼻黏膜长期的刺激也会给二弟机会。治好慢性鼻炎最关键的是找出致病原因，是迁延、自身还是环境因素，积极治疗的同时加强运动、改善营养情况，提高自身免疫力以抵御外来的刺激。

三弟过敏性鼻炎容易被激惹，遇到不适的环境就开始发脾气。三弟发脾气也有条件：一是过敏体质，二是过敏原，两者相遇才会惹到三弟。过敏性鼻炎发作时常表现为鼻子痒、眼睛痒，喷嚏打不停；间歇或持续鼻腔不通气，可能导致记忆力下降；个别患者会出现白天犯困、精力不集中的情况。为了不让三弟发脾气，有以下几种方式：1.临床脱敏治疗，改善病人机体的免疫状态；2.部分患者因鼻腔问题，需要进行手术；3.减少过敏原接触。该类患者需要接受健康教育，要关注自己的生活习惯，并且药物治疗也要注意方法。鼻子不通气时，先清洗鼻子或喷麻黄素，待几分钟鼻子通气后，再喷药让药物均匀地分布在鼻子内部才能更好发挥药效。另外哮喘和过敏性鼻炎相关且病因相似，分别为下呼吸道和上呼吸道的过敏性症状，接触过敏原后如果还出现了喘息、气闷，需要去医院确诊，一般会在治疗过敏性鼻炎的基础上再去缓解哮喘的症状。

四弟干燥性鼻炎最矫情，通常不会给患者带来太大麻烦，但会让患者鼻子变得很干、有异物感，引诱患者挖鼻，属于“蔫坏型”。干燥性鼻炎通常是长期受环境因素影响所致，如长期粉尘的机械性刺激、空气干燥等。改善环境是治疗的最佳手段，例如屋内放个加湿器，或屋子里放盆水；还可以备点生理盐水，在患者感觉鼻腔太过干燥的时候，用棉签涂一下。▲