全球医院精益运营论坛暨第二届HIA大数据国际峰会召开

20日，由东软望海与国药励展共同举办的以“智变”为主题的“全球医院精益运营论坛暨第二届HIA大数据国际峰会”在山东青岛启幕。来自全球的医疗健康领域、新兴科技领域精英共聚一堂，围绕价值医疗与精益运营、DRG引领精益变革、数据驱动价值医疗等论题展开交流与分享，为未来医疗行业的发展提供了新的启发和思路。

据峰会相关人士介绍，本届峰会得到了中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国医药会计学会、中国社会保险学会、中国医科大学医院管理研究所等业界单位的大力支持。医疗卫生领域政府人员，医院院长和医疗、运营、信息、药械等分管领导，财务及信息化从业者，学术组织、高等院校、科研机构医疗卫生信息化相关人员，国际行业专家等600百余行业同仁出席了这次盛会。

该人士表示，HIA（Health Information Alliance）健康信息联盟是专业致力于医疗健康数据共享和合作的学术公益组织。联盟以“分享、创新、发展”为宗旨，搭建传递前沿科技、汇聚精英思想的学术交流平台，目前HIA健康信息联盟已汇集全国1500多家大型医疗机构。

据了解，大会以“智变”为主题分为“价值医疗与精益运营”、“DRG引领精益变革”及“数据驱动价值医疗”共三场论坛。在“价值医疗 智慧运营”主论坛上，东软望海创始人兼CEO段成卉在致辞中表示，我国医疗健康行业发生深刻变革之际，作为医疗服务的主体，公立医院深化改革成为实现健康中国的重要保障。随着DRG支付全面推进的政策启动，大数据驱动医院精益运营升级必将成为医院发展的重要战略方向，也成为价值医疗升级的基础保障。医院构建CDR与ODR数据中心，将进一步促进医院进入以病人、病种服务价值为中心，以成本管理为导向的科学化临床路径规范指导决策的新时代。

会上，HIA数据服务平台上线。据介绍，HIA医疗大数据服务平台从医疗机构应用场景需求出发，以决策为目的，以数据为主线，每年发布医院运营分析报告，为医院领导者、运营管理者、科室管理者提供行业数据对标，助力医疗机构精益运营。

在“DRG引领精益变革”论坛上，演讲嘉宾们围绕“DRG付费关键技术与信息化”、“德国DRG发展经验借鉴与中国路径探讨”、“信息化支撑下的医院精细化管理实践”、“DRG助力医院建立精益运营管理体系”等主题与参会者进行探讨和交流。嘉宾们认为，DRG支付方式改革已经成为医改的重头戏，DRG的运用将助力精益运营和价值医疗。新形势下，国内医院需借鉴国际经验，紧跟改革步伐、升级信息系统、建立精细化运营管理体系，才能积极应对DRG改革，保障医院的可持续发展。

“数据驱动价值医疗”论坛上，嘉宾们围绕目前国际国内大热的价值医疗、大数据、人工智能、智慧医疗等热点论题，着眼信息技术在医疗行业的实际运用，进行了一场高屋建瓴、中西融合的热烈交流。嘉宾指出，“价值医疗”作为“最高性价比的医疗”，是中国医疗未来的发展方向。现阶段，医疗数据海量产生，迫切需要打破各方壁垒，实现数据优化利用，建立高价值的医疗卫生服务体系。