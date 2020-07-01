望海康信发布DRG精益管理整体解决方案

6月30日，望海康信发布DRG（疾病诊断相关分组）精益管理整体解决方案。

发布会上，望海康信创始人、CEO段成卉在致辞中表示，DRG改革使医院不仅要关心医疗救治，还要关心成本，关心有限医疗资源的合理配置，这需要改变传统的管理思维，建立基于DRG的运营管理新模式。DRG本质上是支付工具，也是大数据的支撑工具，其标准化是一切的基础，因此CHS-DRG分组标准的发布是DRG时代到来的重要标志，也将推进DRG改革进程。

“DRG标准的不统一是DRG改革的难点，CHS-DRG的发布对于DRG改革无疑是关键一步。”国家医疗保障局疾病诊断相关分组（DRG）付费试点国家技术指导组成员、中国人民大学卫生技术评估与医药政策研究中心研究员王丽莉从DRG付费改革的必要性、CHS-DRG的推行情况、医保DRG付费改革的应对策略等三方面，解析了国家医保CHS-DRG细分组方案。她表示，要从“依照国家细分组方案进行本地模拟测试、做好基础数据质量控制、完善DRG试点配套政策”等层面积极推进方案落地层面，这样才能实现医保DRG付费改革综合效能的最大化。

望海康信首席专家兼研究院院长、原中国医科大学附属盛京医院院长郭启勇从价值医疗、大数据等视角解读了DRG改革与医院精益管理的方向。郭启勇表示，医疗支付方式的改变就像是一场“蝴蝶效应”，给医院的整体管理模式、医疗行为、医疗质量、医院效益等带来巨大影响。以DRG为主的支付方式改革将推动医疗体系变革，促进卫健委、医院、医保的三方协同，实现价值医疗。而大数据和新技术将赋能DRG精益管理，在提升医院管理八大核心能力，平衡医疗服务质量与提升医院运行效率中发挥重要作用。

望海康信DRG首席产品经理陈朝阳介绍，“望海康信DRG精益管理整体解决方案，方案包含了基于智能编码、CHS-DRG分组器的DRG分组与质控解决方案；基于作业成本模型构造的DRG成本管理解决方案；基于预分组技术，实现成本与费用一体化控制的DRG控费解决方案；旨在合理消耗医疗资源的专病运营解决方案；以及打通DRG、成本与RBRVS的绩效评价解决方案等。”

武汉大学中南医院副院长赵剡以医院管理视角，阐述了医院DRG改革的紧迫性和必要性，分享了医院采取的积极应对措施。

上海创奇健康发展研究院执行院长、上海财经大学公共经济与管理学院教授俞卫表示随着支付方式改革的不断扩大，医院内部科室管理方式、考核指标、医院发展战略和财务运营策略都要从根本上进行改革，DRG下，医院将不仅仅要关注医疗效率，还要关注运营效率，以DRG为管理标尺，“成本+绩效+医保支付结算+专科专病”将产生聚势合力，在新的支付形势下对医院管理赋予新意义。