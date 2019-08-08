药联健康与人保财险战略签约促进健康产业新发展

8月7日，药联健康与人保财险在京签署了战略合作协议，药联健康董事长张潇臻、联席总裁陈嘉，人保财险副总裁沈东、总核保师王玉玲等双方高管参加出席了本次签约仪式。

本次战略合作确立后，双方将积极把握大健康时代的政策机遇，重点在药品保险、绿色金融保险、工伤预防服务、药店增值服务等领域进行深度合作，全面开启保险服务化理赔的新格局，进一步推动数字科技、云计算、健康管理和绿色金融等前沿科技与保险业“保险+服务”的创新融合和发展共赢，实现资源共享和优势互补，最终促成商业保险同医药零售行业的深度结合。

药联健康具有先进的技术平台，通过与合作连锁的对接，药联开创性的实现了与所有合作药店及服务机构技术系统底层对接互通，前端交易在药联闭环系统中进行，实现了保障权益的规则管理和事前风控，解决了在消费场景下的控费合规的要求。

为了支撑规模化的商保服务化理赔业务，药联自主设计研发了一套完整财务对账系统实现了连锁财务对账、保司投保、理赔的全流程自动化，保证的数据的效率和准确性。并为合作保司及连锁提供自主业务服务的平台，合作保司及连锁可实时查询及配置管理相关业务。

同时，药联还建立了先进的大数据处理系统，为用户建立完善的画像，以数据驱动，为用户提供精准的服务和运营。通过对不同用户人群和场景的筛选，策划推出了面向用户的增值服务产品，在药店及线上面向消费者提供，让消费者能够享受更实惠、更快捷、更安全、更有效的专业用药及健康消费服务。

此次合作是药联健康“服务于民、增值为您”发展理念的进一步体现，也是商业保险与互联网平台伴生式商业模式的探索实践。双方融合也将深度赋能医药零售行业，有效促进医药零售产业链、健康产业在新时代的跨越式发展。