划重点！2019年公众十大用药提示发布

编者按：随着公众对健康知识的了解和自我身体健康的维护，多数家庭都会在家里准备一个药箱，以备不适之需。但面对众多琳琅满目的药品，我们应该如何来保管？如何正确使用？面对名称相近的药品我们又该如何来区分呢？今天中国药学会来为你划重点，一次性将这些问题说明白。

一、家庭药箱常整理，安全储药很重要

家庭药箱方便自我药疗，处置一些“小伤小病”。但是如果管理不好，家庭药箱却可能变成药品过期浪费、药物滥用、误服误用的“大祸害”。有儿童和老年人的家庭更要重视家庭药箱的安全管理，避免意外事件的发生。

1. 药物种类要适宜。可配备一些应急药品和治疗常见“小伤小病”的非处方药或外用药。对于个别处方药如胰岛素，经医护人员指导，也可以在家中储备。同时结合家庭成员具体情况，可储存一些儿童、老年人常用药。每个类别配备1-2个品种即可。

2. 分类摆放有学问。外用内服药品需分开存放，急救药如硝酸甘油、速效救心丸等应放置于上层方便取用，成人与儿童用药需分开摆放，防止误拿误服。

3. 存放位置要讲究。家庭药箱建议选择带有避光功能的盒子或专用抽屉，不建议使用纸箱，因为易吸潮、且易受挤压破损。一般应放置在阴凉、干燥的地方，胰岛素等需冷藏的药品要放入冰箱冷藏（2-8℃）。药箱应放置于儿童不能触及处，确保不要让儿童或者精神异常者轻易拿到药物，以免误服发生中毒。

4. 定期整理有必要。三个月检查一次，最好用原包装并保留说明书，不要随意合并。按效期远近摆放，剔除过期药品，一些药品虽然没有过效期，但开封一段时间后会影响质量和疗效，建议及时更换新的药品，如开封1月以上的眼药水、频繁开盖半年以上的硝酸甘油等。剔除变质药品，如变色、开裂、粘连、结块、发霉、吸潮、有异味的药品等。

家庭药箱仅限于应急，对于不能确诊、症状较重、病情变化较大、用药后短期症状无改善、或者同时应用多种药物的患者，建议及时医院就诊或咨询医生、药师等专业人士。

二、药名相近药效远，服药需要看分明

疾病的治疗很讲究对症用药，差之一字，谬以千“药”，有些药品名称相似相近，甚至仅一字之差，但作用与疗效大不相同。例如盐酸小檗碱与盐酸小檗胺，前者也就是大家熟知的黄连素，是止泻类非处方药，用于治疗肠道感染；后者却是升白细胞的药物，用于各种原因引起的白细胞减少症。

有些药物通用名相同，但是药物剂型不同。例如硝苯地平分散片与硝苯地平控释片，两者都用于治疗高血压，但是分散片可以掰开服用，而控释片则必须整片吞服，除非说明书上明确说明可以掰开服用。掰开或嚼碎服用会破坏剂型结构，导致药物成分不能缓慢释放，也有可能导致药物成分大量进入血液，增加药物的副作用。

在中成药中同样存在类似的问题。例如香连丸与香附丸，前者清热燥湿，行气止痛，用于湿热型泄泻腹痛；后者舒肝健脾，养血调经，用于肝郁血虚型月经不调。诸如以上药物，不胜枚举，患者在使用过程中，若误服药物，可能会造成不可挽回的后果。较易混淆的药品，购买或服用时要谨慎。患者在购买和服用药物之前，一定要核对包装上的药物名称，看清楚说明书,可以向医生或药师咨询适应症是否符合，用法用量是否正确。易混淆药品也要分开存放，避免不安全用药隐患。

三、儿童发烧需降温，合理使用退烧药

发烧是机体的一种自我保护机制。这是孩子全身免疫系统动员起来的表现，是免疫系统对病原菌做出的积极反应。发烧的时候产热大于散热，盖的多或穿得多，都是不利于散热降温的。

儿童发热时肢体循环变差，会有额头发烫，手脚冰冷的症状。对手脚冰凉的发烧患儿，可以适当多穿点衣服，或者盖上被子保暖。但如果发烧的温度过高，例如已经超过了38度，则不可再盲目穿衣捂汗，低龄的儿童体温调剂机制较弱，汗腺发育的不完全，可能会造成越捂越热，反而会导致体温升高不退，容易造成儿童呼吸困难，甚至出现高热惊厥甚至休克等危险。

孩子发烧后的第一件事，应该是给孩子测量体温，观察孩子的一般表现，只要精神状态尚可嬉戏如常，可先采用物理降温的方式，暂时不用服用药物。可降低室内的温度（大约在24℃），孩子穿得应该适当少一些。同时让孩子补充饮水，并用热毛巾热敷颈动脉、腹股沟或者腋窝、额头、背部，促进散热。

若孩子温度超过38.5摄氏度，可以使用退烧药降温。不同种类的儿童退烧药有不同的代谢途径，一般常用的有布洛芬和对乙酰氨基酚两种药品，不要混合服用，一天用药不要超过4次。如果用药后体温还是没有下降的趋势，则需及时就医。

四、多药共用须谨慎，提高用药依从性

随着年龄的增长，老年人各器官的生理功能逐渐衰退，许多疾病（特别是慢性病）的发生率上升，常有一人多病、多药共用的情况，导致发生药物不良反应的几率增加。老年人用药在选药、剂量、疗程、给药方式、用药依从性等方面都应给予特别关注。

安全用药提倡“能少用药就少用、能不用药就不用”。多种药物同服可能会产生相互作用，导致药物的疗效降低、毒性增强、甚至造成严重的不良反应伤害。但老年人常有一人多病的情况，需要多种用药。建议老年人最好将服用的药记录在本子上，列出药品名称、用法用量、服药时间等。这样做的好处：一是避免多服、漏服、误服；二是在不同科室就诊时可以将用药记录带给医生看，避免不同的医生开具作用相同的药品，也便于医生根据患者的病情调整用药。

用药依从性对老年人慢性病的治疗非常重要。依从性也称顺应性，是指患者用药、饮食和运动等行为与医务人员建议相符的程度。简单地说，好的依从性就是患者按照医生和药师的指导服药。当老年人看到别人用某种药物疗效很好，或听到亲朋好友推荐某种治疗方法时，一定不要简单地照搬他人的经验。因为人体存在着体质和病症的差异，尤其是患有慢性病的老年人，可能会产生用药安全风险。若想参考他人的用药经验，最好先咨询医生和药师看是否适合自身的情况。

五、激素治疗应注意，合理使用是良药

肾上腺糖皮质激素，临床上主要用于抗炎、抗休克，及免疫抑制，比如过敏性鼻炎，哮喘的治疗与预防，皮肤相关疾病等。国内外儿童哮喘指南也均推荐吸入糖皮质激素作为儿童哮喘长期控制的一线治疗药物。激素类药物的不良反应常使人望而却步，拒之于千里之外。激素切不可滥用，但经医生和药师指导下合理使用激素，也是治疗疾病的良药。我们需要了解激素使用的注意事项，但不必谈激素色变，以免延误了疾病治疗的最佳时机。

一般来说，激素的不良反应与剂量和疗程有关，较易发生在长期大量使用时或药量减少过快或突然停药时。预防不良反应发生的最佳方式是遵医嘱短期、适量使用肾上腺糖皮质激素治疗。同时应注意以下几点：

1. 不同种类的激素，不良反应也存在差异，应根据患者所患疾病特点选择适当的激素品种和剂型。

2. 激素顿服的患者服药时间应定在早晨8时前，饭后服用，以尽可能符合激素的生理分泌规律，并减少对胃肠道的刺激。

3. 吸入糖皮质激素引起的主要是局部不良反应, 吸入用药后立即用清水漱口不但可减轻或避免局部不良反应，而且还可减少由药物从口咽部吸收而引起的全身不良反应，所以常规建议吸药后清洗口腔、漱口和洗脸。

4. 停药时，应采取逐渐减量的方式，以使自身的激素功能逐渐恢复，避免突然停药导致的病情反跳。

5. 患者特别是老年患者在服用激素时，应常规补充钙剂和活性维生素D，以防止骨质疏松等不良反应。

6. 长期使用激素需严格执行医嘱，不可随意停药、更改服药剂量和时间，定期复查，以便根据病情恢复情况及时调整用药。

六、改善骨质疏松症，不能仅依靠补钙

骨质疏松症是一种全身性的代谢性骨骼疾病，主要分为两大类，即原发性骨质疏松和继发性骨质疏松。女性绝经期后出现的骨质疏松，老年男性出现的骨质疏松都属于原发性的骨质疏松；由某些疾病或某些诱因(如药物)而引起的骨质疏松则属于继发性的骨质疏松。查骨密度确定是骨质疏松后，还需要查一些骨转换的指标，比如血钙、尿钙、血磷、碱性磷酸酶等，通过这些检查结果可以找出骨质疏松的病因，是年纪大了骨骼自然老化还是女性绝经后激素变化导致的，还是其他疾病或者用药导致的，进而针对病因进行治疗。不同类型的骨质疏松，治疗手段不一样。钙营养不良引起的骨质疏松，补充钙剂会有一定效果。而原发性骨质疏松，比如绝经期女性发生的骨质疏松是由雌激素水平下降引起的，应该在医生的指导下进行治疗，盲目补钙没什么作用。

人的一生当中骨钙含量呈现一条向上凸起的曲线，一般在35岁左右达到最大值，医学上称为骨峰值。随着年龄的增加，钙会不断地流逝，曲线随之下滑。峰值骨量越高，到老年发生骨质疏松症的时间越推迟，症状与程度也越轻。想要获得最佳骨量峰值，青少年时期就应该保障钙质合理摄入，从而为中老年的骨骼健康打下基础。但也要主要不要过量补钙，这反而会使血液中血钙含量过高，可导致高钙血症，甚至会引起并发症，如肾结石、血管钙化等，危害身体健康。

七、服华法林需监测，抗血栓要遵医嘱

华法林是目前全世界使用最广的口服抗凝药,适用于心房颤动、人工心脏瓣膜置换术后、深静脉血栓、肺栓塞等疾病的抗凝治疗，临床上常用于降低患者血液的凝固力以预防并发症(例如中风)的发生。抗凝治疗方案的确定及抗凝治疗的疗程，均需由医生根据诊断确定。请勿自行使用抗凝药物进行自我药疗，或擅自改动医生给予的药物剂量。

长期口服华法林时，必须定期监测，根据指标进行剂量调整。监测的指标主要是国际标准化比值（INR）。由于服用华法林需5-7日后疗效才可稳定，因此一般要求两周内要每周测两次INR，调整合适后，可以改为每个月测一次。

多种药物会与华法林产生相互作用，影响华法林的疗效。服用华法林的患者如需要服用其他西药或中药，应在医生或药师指导下进行，切勿擅自加药。就诊时要向医生说明自己正在使用抗凝药物及使用剂量，以便做出适当的安排。

维生素K会降低华法林的疗效，不可随意服用此类药物。另外，日常很多食物也富含维生素K，如菠菜、花菜、甘蓝、胡萝卜、蛋黄、猪肝、绿茶等。为避免影响华法林的疗效，要保持稳定的饮食习惯和运动规律。

服用华法林最常见的不良反应是出血，患者应注意观察自己有无异常出血情况，如刷牙出血较平时多；不正常的瘀痕；大便带血或呈黑色。若有不正常的出血或病症，应及时就诊。

八、科学应对心绞痛，硝酸甘油要用对

硝酸甘油已有百余年的历史，由于它具有起效快、疗效肯定、使用方便和经济等优点，至今仍是防治心绞痛最常用的药物之一。硝酸甘油是很多心脏病人的救命药，其作用机理是通过松弛血管平滑肌达到扩张血管效果，从而使心肌耗氧量减少缓解心绞痛，同时它还有扩张冠状动脉，增加缺血区血液灌注的效应。

俗语有云“事不过三”，对于硝酸甘油的应用亦是如此。硝酸甘油应采用舌下含服的方式，每次一片。注意不要用水送服，否则会极大的影响用药效果。如不见效，应隔5分钟再舌下含服一次，最多连续应用3次。若心绞痛仍然无法得到缓解，应警惕心肌梗塞的征兆，请勿再加大药量，需立即拨打急救电话前往医院就诊，并告知医生患者已经服用硝酸甘油的剂量和情况，以免延误病情。

硝酸甘油进入人体后可迅速扩张血管，含服硝酸甘油时，尽量采用坐姿。当患者站立时就可能出现大脑供血不足的情况，进而引起低血压，严重时发生晕厥。躺着用药则会因回心血量增加而加重心脏负担，影响药效。

硝酸甘油的有效期为3年，但是该药理化性质不稳定，还有挥发性，温度会使硝酸甘油进行分解，故应存放在不超过20度的阴凉处，用棕色瓶子避光、密封保存，避免反复打开瓶盖。冠心病患者随身携带硝酸甘油以备不时之需时也不要贴身放，体温会促进药物的挥发。如果硝酸甘油已经打开使用，则可能在3-6个月内失效，应及时更换药物。

九、规律服用降压药，生活方式做辅助

高血压是脑血管疾病导致居民死亡和残疾的重要原因之一，它不仅是脑卒中的主要危险因素，同时还会增高冠心病、心力衰竭及肾脏疾患等疾病的发病风险。由于高血压临床表现呈多样化，部分高血压患者并无明显的临床症状，对病症重视程度不足，高血压又被称为人类健康的“无形杀手”。

患者应在医生或药师指导下，选择对自己最适合、最有效、最耐受的药物。高血压需终身用药，降压治疗时必须要掌握住缓慢、平稳的原则。患者要遵医嘱按时按量服药，因病情变化需要调整用药种类或剂量时，应遵从医嘱，在医生或药师的指导下调整。不可根据自觉症状来随意增减剂量或更换药物，以免导致血压波动。忽高忽低的血压，反而会增加卒中、心肌梗死、肾损害等风险，使病情加重。故高血压药物需要在血压计监测的情况下规律地使用，使高血压保持在一个合理、平稳的波动范围。

高血压是多种因素综合作用所造成的，其中包括不良的生活方式等。高血压病病人发生并发症的原因除了血压升高外，尚有其他许多因素，这些因素医学上称为“危险因素”，如吸烟、酗酒、摄入食盐过多、体重超重、血糖升高、血脂异常、缺乏运动和体育锻炼、性格暴躁等。所以，药物治疗的同时也需要采取综合措施，除选择适当的药物外，特别还要改变不良的生活方式，否则就不可能取得理想的治疗效果。

十、长期服药要复诊，根据病情来调整

随着公众对合理用药、安全用药认识的提高，患者在服药依从性方面普遍改善，但往往仅是医生告知用法用量及用药疗程后遵从医嘱用药。规律服用药物虽可起到控制病情的作用，但长期服用后仍有可能出现不良反应或是疗效欠佳的情况。有些患者自以为有经验，长期只吃药不复诊，可能会造成无法评价疗效，评估不良反应。

与药物相关的定期复查通常包括血常规、凝血常规、肝功能、肾功能、血脂、离子等检验。例如对于动脉粥样硬化的患者通常会服用他汀类药物，他汀是通过抑制肝脏的酶，从而减少产生更多的胆固醇及低密度脂蛋白，所以长期服用他汀，可能会造成肝功能异常，这种副作用更容易在服用的第一个月出现，所以第一个月要复查肝功能。如无异常，则逐步调整为6-12个月复查1次，若转氨酶升高，则根据升高的程度进行用药方案调整。一般情况下，他汀引起的转氨酶升高，随着减药或停药，都会恢复正常。

长期服药的患者应遵医嘱定期复查，不仅能观察药物的疗效，同时能及时规避一定的不良反应，使我们更安全的使用药物。服药期间若感到身体不适，应及时向医生沟通反馈情况，避免出现严重后果。