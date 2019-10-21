4批次食品抽检不合格

据国家市场监督管理总局网站发布通告称，近期，市场监管总局组织抽检4大类食品269批次样品，发现4批次样品不合格，检出农药残留、食品添加剂超限量使用、营养指标不达标等问题。

此次婴幼儿辅食被曝光出现了营养指标不达标问题。通告称，广东省深圳市君尚百货有限公司销售的、标称艾斯普瑞（广州）食品有限公司经销的爷爷的农场婴幼儿大米粉（原产国：葡萄牙），经检验发现，其中碘检出值低于产品包装标签明示值的80%。

专家表示，特殊膳食中碘含量不达标的原因可能是原辅料质量控制不严，生产加工过程中搅拌不均匀，或企业未按产品标签明示值的要求进行添加等。据悉，碘摄入量过多或过少都会影响人体健康。

食品添加剂超限量使用问题依然是“老问题”。通告称，淘宝网太会吃芒果干零食店销售的、标称广东省广州市花都区新华太会吃零食店委托广州锋芒食品有限责任公司生产的糖姜片，经检验发现，其中二氧化硫残留量不符合国家标准规定。专家介绍，二氧化硫残留量超标的原因，可能是为了改善产品色泽超量使用二氧化硫，也有可能是使用时不计量或计量不准确所致。

此外，标称广东省广州市康力士保健品有限公司代理的、美国鹰王保健制药公司生产的康力士 维生素D钙软胶囊（原产国：美国），经检验，其中钙不符合产品执行标准规定；江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇风雨山农贸市场内（蔬菜摊3号）销售的韭菜，腐霉利不符合标准规定。（全媒体记者涂端玉）