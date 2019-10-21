结核病居单一传染病死因之首

近日，世界卫生组织（WHO）发布了《2019年全球结核病报告》。据WHO估算，全球结核潜伏感染人群约17亿人。2018年，全球新发结核病患者约1000万人，全球平均发病率为130/10万，估算结核病死亡数约为124万，死亡率为16/10万。这意味着自2007年以来，结核病一直位居全球单一传染性疾病死因之首。

报告称，2018年全球30个结核病高负担国家中，因结核病死亡数最多的为印度（44万人）；中国的结核病死亡数为3.7万人，死亡率为2.6/10万，排在30个高负担国家中的第29位。

值得注意的是，全球范围内，2000年至2018年，结核病发病率平均每年下降1.6%，这与全球终止结核病战略所设定的“2015年至2020年间实现发病率下降20%”的目标相距甚远。此外，2015年至2018年，全球因结核病死亡人数下降了11%，尚不足终止结核病战略设定的“到2020年将因结核病死亡人数下降35%”的1/3。

世卫组织欧洲区有望于2020年实现结核病发病率和因结核病死亡人数的下降目标。

据悉，1997年至今，WHO每年都会发布一次全球结核病报告，目的是对结核病流行情况及全球、各地区和国家应对结核病流行的进展情况进行最全面和最新的评估。